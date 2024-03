Après une pause de trois semaines, la Pro D2 fait son retour ! Et ce week-end débutera avec un Mont-de-Marsan – Brive ce jeudi soir. Alors que le haut du tableau ne devrait pas vraiment bouger, Grenoble pourrait se rapprocher du top 6 quand l'USM devrait reprendre un peu d'air en sortant de la zone rouge... Voici nos pronos pour la 24ème journée de Pro D2 !

Mont-de-Marsan - Brive

C’est le premier choc de ce sprint final. Mont-de-Marsan et Brive s’opposeront pour conserver une place dans le top 6 et poursuivre leur course vers la phase finale. Et si les hommes de Patrick Milhet ont un peu d’avance (61 points), les Corréziens, eux, sont un brin en retard (56 points à 1 point de Dax, septième). Après un mois de février compliqué, la bande à Broncan aura donc à cœur d’aller faire un coup dans les Landes pour se relancer après les vacances mais difficile d’imaginer le Stade Montois flancher, lui qui ne s’est incliné qu’une fois à domicile cette saison.

Notre prono : victoire de Mont-de-Marsan

Aurillac - Provence Rugby

Le Stade aurillacois est toujours branché sur courant alternatif. Alors que les hommes de Roméo Gontineac semblaient en passe de s’installer dans le top 6 il y a peu, les choses ont finalement tourné en leur défaveur. Aurillac se retrouve donc à nouveau dans le ventre mou du championnat. Et après une défaite sur la pelouse de Rouen, les Cantaliens verront arriver Provence Rugby avec en tête l’objectif de retrouver la première du championnat. Dans cette dernière ligne droite, les protégés de Mauricio Reggiardo pourraient bien ramener de précieux points de ce déplacement.

Notre prono : victoire de Provence Rugby, bonus défensif pour Aurillac

Grenoble - Soyaux-Angoulême

Malgré les sanctions de la DNACG, Grenoble s’en sort bien. Neuvième au classement avec seulement quatre points de retard sur la sixième place tout est encore possible pour les coéquipiers de Steeve Blanc-Mappaz. Ce FCG a récemment réussi l’exploit de s’imposer à Vannes avant la pause et ne devrait pas avoir de problème pour se défaire de Soyaux-Angoulême qui arrivera tout de même avec de belles ambitions, eux qui doivent encore sauver leur peau en Pro D2.

Notre prono : victoire de Grenoble

Béziers - Biarritz

Les Biterrois marchent littéralement sur l’eau cette saison. Dans une très belle dynamique, les hommes de Pierre Caillet recevront un Biarritz olympique en grande difficulté. Entre problèmes financiers, changements à la direction et difficulté sportive, le BO est dans une situation bien délicate. Et ce déplacement à Béziers ne risque pas d’arranger leurs affaires. Après des vacances bien méritées et une lourde défaite sur la pelouse de Dax, il ne fait aucun doute que l’ASBH voudra se racheter dans son antre bien gardé.

Notre prono : victoire de Béziers avec bonus offensif

Agen - Rouen

Les Agenais stagnent pour l’heure dans le ventre mou du championnat mais se sont montrés surprenants à plusieurs reprises. Encore en course pour le top 6, le SUA a un coup à jouer au vu de son calendrier. Et cela commencera par la réception de la lanterne rouge du championnat ce vendredi. Difficile d’imaginer les Rouennais s’en sortir à Armandie, eux qui ne se sont jamais imposés loin de leurs bases cette saison…

Notre prono : victoire d’Agen

Montauban - Dax

L’USM s’est enfoncée dans la crise et aura ce vendredi soir une cartouche précieuse pour continuer à y croire. C’est simple sur cette fin de saison les Montalbanais n’ont plus d’autres choix que d’assurer a minima tous leurs matchs à domicile. Mais le calendrier est corsé à commencer par ce match face à Dax qui impressionne depuis le début de la saison. Un nouveau match crucial pour les hommes de "PP" Lafond qui ne devraient pas laisser passer l’occasion de prendre ces précieux points pour sauver leur place en Pro D2.

Notre prono : victoire de Montauban

Valence-Romans - Nevers

Le VRDR n’est tombé que deux fois à domicile. Face à Provence Rugby et Béziers, qui dominent ce championnat. La venue de Nevers sera donc un nouveau défi important dans la lutte pour le maintien de Valence-Romans. De son côté, Nevers est rarement au meilleur de sa forme loin de ses bases. Pour ce match de reprise, le VRDR devrait donc assurer l’essentiel.

Notre prono : victoire de Valence-Romans

Vannes - Colomiers

Après deux défaites consécutives avant de partir en vacances, le leader du championnat devra se reprendre. Et la venue de Colomiers sera sans doute une bonne occasion. Pas vraiment sûrs de leurs forces depuis le début de la saison, les Columérins auront sans doute beaucoup de mal à faire un coup ce week-end.

Notre prono : victoire de Vannes