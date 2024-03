En fin de contrat au mois de juin, le capitaine de la Section paloise, Luke Whitelock, portera les couleurs béarnaises deux saison supplémentaire.

L'histoire d'amour entre Luke Whitelock et le Béarn a le vent en poupe : l'All Black aux sept sélections a prolongé son contrat jusqu'en 2026. Débarqué des Highlanders en 2019, Whitelock est devenu l'un des cadres de l'effectif de Pau avec 74 feuilles de match dont 69 titularisations.

Notre capitaine portera le maillot Vert et Blanc deux saisons supplémentaires ! Luke Whitelock a prolongé son engagement à la Section jusqu'en 2026 \ud83d\udc49 https://t.co/lAk24hJG9m#HonhaSection pic.twitter.com/m8WwqC8KoR — Section Paloise Béarn Pyrénées (@SectionPaloise) March 27, 2024

Sa prolongation ravit forcément son manager Sébastien Piqueronies : "Luke est un véritable leader au sein de l’équipe, partout et tout le temps : à l’entraînement, en match, par l’exemple, par la parole. Il incarne les valeurs de notre équipe et notre ambition. Notre projet et notre effectif ne peut que grandir aux côtés de garçons comme Luke. Heureux d’écrire la suite avec toi capitaine !"

"C’est comme une deuxième maison"

Luke Whitelock a lui aussi réagi a sa prolongation réaffirmant son amour pour la Section : "Je suis très heureux de rester avec le club deux saisons supplémentaires. (...) Nous avons un bon équilibre dans notre effectif entre des joueurs d’expérience et des jeunes prometteurs. Je vais continuer à faire mon job pour augmenter nos standards et continuer à faire progresser le projet du club. (...) C’est comme une deuxième maison pour nous maintenant. Honha !"

Sa prolongation pourrait, qui sait, résonner dans la tête de son frère Sam venu dans le Béarn pour jouer aux côtés de son cadet et dont les rumeurs de retour au pays vont bon train.