Arrivé cette saison dans l’hexagone, le All-Black Sam Withlock pourrait faire déjà faire ses valises pour rentrer au pays. C’est en tout cas ce qu’espère Scott Robertson le nouveau sélectionneur néo-zélandais.

Un petit tour et puis s’en va ? C’est bien ce qui pourrait arriver à la star néo-zélandaise, Sam Whitelock. Le deuxième ligne All-Black arrivé après la Coupe du monde dans le Béarn pourrait déjà plier bagage. C’est en tout cas ce qu’annoncent les médias du pays au long nuage blanc.

Un souhait de Robertson

Si le joueur aux 153 sélections avec le maillot noir va pouvoir participer aux prochains tests avec sa nation (la Nouvelle-Zélande affronte l’Angleterre deux fois et les Fidji), il bénéficie d’une exemption même s’il ne joue plus dans son pays. Scott Robertson, le nouveau sélectionneur qui prend la suite de Ian Foster, compte sur le seconde ligne pour assurer la transition avec la nouvelle génération. Si l’actuel palois n’a pas fait de demande à son club, le nouveau patron de sa sélection espère pouvoir le convaincre lors de ces matchs estivaux. Aujourd’hui, Sam Whitelock est toujours un joueur de Pau et a encore un contrat qui court jusqu’en 2025.