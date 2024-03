Lors de la victoire de l'UBB face au Stade toulousain dimanche soir (31-28), le talonneur des Girondins Maxime Lamothe a tenté de déborder Antoine Dupont lors d'une action devenue virale. Interrogé à ce sujet, il raconte la genèse de cette tentative.

Le geste est devenu viral sur les réseaux sociaux. Alors que nous jouons la 37e minute du match de gala entre l'Union Bordeaux-Bègles et le Stade toulousain dans un Matmut-Atlantique plein à craquer (42 115 spectateurs), le talonneur local Maxime Lamothe tente un geste fou. En situation de contre un avec Antoine Dupont en bout de ligne, l'ancien Bayonnais tente ce que peu de joueurs ont eu le courage de faire avant lui : mystifier le Toulousain par un "cadrage-débordement". Porté par la confiance de son équipe, qui menait à ce moment-là 17 à 7 face au champion en titre, Lamothe est tout près de réussir son geste, mais est finalement repris par Dupont, qui lui fait perdre le contrôle du ballon au tout dernier moment.

\ud83c\udfdf\ufe0f Le talonneur de l'UBB Maxime Lamothe n'a malheureusement pas réussi à marquer mais combien de joueurs ont réussi un cadrage débordement interstellaire sur Antoine Dupont \ud83d\ude32\ud83d\ude32\ud83d\ude32#UBBST pic.twitter.com/LDPpMZjihC — catourneovale (@catourneovale) March 24, 2024

Interrogé par TV7 au sujet de cette action folle, le principal intéressé a livré le raisonnement qui l'a amené à tenter ce geste : "J'ai le ballon en bout de ligne, puisque Damian (Penaud) me décale plutôt bien. Après, j'ai le duel à jouer contre Antoine (Dupont). Je me dis qu'il va peut-être s'attendre à ce que je lui rentre dedans frontalement et j'essaie de passer par l'extérieur. Je pensais passer mais je ne sais pas comment il fait, il arrive à revenir par-derrière et à taper le ballon au moment où j'allais aplatir. C'est dommage. Heureusement qu'on marque sur l'action d'après. Ça aurait pu être joli."

Oh l'essai FA-BU-LEUX de Maxime Lamothe qui dépose toute la défense montpelliéraine ! Quelle course du talonneur bordelais ! \ud83d\udd25\ud83d\udd25\ud83d\udd25#MHRUBB pic.twitter.com/CYxn4NQhmm — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) April 24, 2022

Lamothe s'est peut-être aussi rappelé un certain match, contre Montpellier en avril 2022, où il avait inscrit un essai incroyable en déposant Paolo Garbisi d'un cadrage-débordement, avant de résister à Anthony Bouthier (voir ci-dessus). Le résultat ne fut pas le même dimanche soir face à Toulouse mais l'UBB s'est tout de même imposée contre le champion en titre au terme d'un match de très haut niveau.