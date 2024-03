Le deuxième ligne de Toulouse et du XV de France Thibaud Flament s'est exprimé au sujet du Tournoi des 6 Nations 2024. Une compétition qui a vu les Bleus montrer un visage parfois très décevant.

C'est à cause d'une fracture au gros orteil, contractée lors du match entre Toulouse et Cardiff en décembre, que Thibaud Flament a été contraint de manquer les trois premiers matchs du Tournoi des 6 Nations 2024. Lui qui a fait partie des meilleurs joueurs de l'édition 2023 a dû assister avec impuissance au début de Tournoi des Bleus, qui s'est traduit par trois matchs très difficiles. Pour rappel, les hommes de Fabien Galthié ont débuté par une claque reçue par l'Irlande à Marseille, avant une victoire dans la polémique en Écosse et un match nul miraculeux face à l'Italie à Lille.

"C’était dur à voir, lâche Flament pour l'AFP. On voyait que l’équipe était en difficulté. Ça arrive, c’est un nouveau cycle qui démarre. Il y avait besoin d’une petite période d’adaptation. Maintenant, il faut continuer sur la lancée qu’on a insufflée avec les deux derniers matchs (victoires contre le pays de Galles puis contre l’Angleterre, NDLR)". Le plus dur pour le Toulousain, c'était peut-être aussi le fait de ne pas pouvoir aider ses coéquipiers sur le terrain.

"On a eu du mal à digérer cette défaite en quart de finale"

À un poste où les questions furent nombreuses avec les absences de Meafou (blessé) ou encore Willemse (suspendu), l'absence de Flament s'est faite sentir. "J’étais frustré au début, parce que ça me tenait vraiment à cœur de jouer en club, souffle le deuxième ligne au sujet de sa blessure. Dans un second temps, ça m’a fait beaucoup de bien, parce que j’ai pu me ressourcer, me régénérer, m’aérer l’esprit, faire autre chose… Tout en gardant un pied dans le rugby, mais c’était vraiment ressourçant. Après, sur la fin, c’était long, j’avais vraiment envie de reprendre et c’était frustrant de devoir repousser les délais. C’est derrière maintenant".

Finalement, c'est donc en sa présence (et celle d'Emmanuel Meafou) en deuxième ligne que le XV de France a relevé la tête pour terminer le Tournoi à la deuxième place, derrière l'Irlande. Deux succès qui effacent quelque peu la morosité qui hante les Bleus depuis le fameux quart de finale de Coupe du monde perdu face à l'Afrique du Sud. "On a eu du mal à digérer cette défaite, reconnaît Flament. Ça reste un échec et on va devoir vivre avec. Mais je pense que c’est derrière maintenant. Le Tournoi nous a mis la tête sur un autre projet, on passe à autre chose." Il faut l'espérer...