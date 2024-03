S’il est sous contrat jusqu’en 2025 avec sa Fédération, le pilier droit des Wallabies Taniela Tupou (27 ans, 51 sélections) est un homme convoité en Europe. "Tongan Thor" a reçu une offre du Leinster et a aussi été approché par Montpellier.

Depuis le début de cette saison, le Top 14 a attiré quelques internationaux étrangers de renom, de Blair Kinghorn à Billy Vunipola en passant par Owen Farrell, Jonny Gray, Kyle Sinckler ou Mateo Carreras. La liste va selon toute vraisemblance s’allonger quelque peu dans les semaines à venir.

Parmi les possibles futures têtes d’affiche du championnat, on retrouve le pilier droit australien Taniela Tupou (27 ans, 51 sélections). Une éventualité surprenante quand on sait que les Wallabies accueilleront dans un peu plus d’un an les Lions britanniques et irlandais pour une tournée financièrement et sportivement très attendue sur l’île-continent. Toujours est-il que celui que la planète rugby connaît sous le surnom de « Tongan Thor » est aujourd’hui ouvert à une expérience à l’étranger. Tupou est engagé jusqu’en 2025, en principe, mais sa franchise des Rebels est au bord du gouffre financier, à l’image d’une Fédération exsangue financièrement. Par ailleurs, un départ en Europe ne le rendrait pas automatiquement inéligible pour sa sélection.

Une offre supérieure à 500 000 € du Leinster

Il y a quelques jours, le média australien CODE Sports avait révélé que le Leinster lui avait transmis une offre de contrat pour la saison prochaine à hauteur de 950 000 $ AUD par an (environ 570 000 €). La province quadruple championne d’Europe entend faire de Taniela Tupou le successeur de Michael Ala’alatoa, en partance pour Clermont.

En France aussi, le CV du surpuissant pilier droit (1,78 m, 132 kg) est à l’étude. Montpellier, qui entend, sous la férule de Bernard Laporte, se doter d’une armada en mesure de conquérir des titres, est ainsi passé à l’offensive sur ce dossier. Si Mohamed Haouas doit bel et bien revenir dans l’Hérault cet été, les dirigeants entendent densifier au maximum le flanc droit de leur mêlée. Après Billy Vunipola et en attendant peut-être l’arrière néo-zélandais des Hurricanes Joshua Moorby, ce cadre des Wallabies serait un renfort de prestige pour le club présidé par Mohed Altrad. Dossier à suivre.