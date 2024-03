Le centre des Waratahs et de l’Australie Izaia Perese (26 ans, 6 sélections), s’est engagé avec Leicester, a annoncé le club anglais ce jeudi. C’est un gros coup pour les Tigers en vue de la saison prochaine.

Et un Wallaby de plus qui quitte l’Australie ! Ce jeudi, le club de Leicester a annoncé la venue de l’international Izaia Perese pour plusieurs années. L’ancien Bayonnais, qui n’avait pas réussi à convaincre du côté du Pays basque (seulement cinq matchs joués), évolue avec les Waratahs depuis cette saison et est actuellement titulaire au sein de la franchise de New South Wales. En ce début de saison, le centre a disputé les quatre premières journées de Super Rugby Pacific en tant que titulaire.

Son départ en Angleterre est donc un tournant dans sa carrière, alors qu’il sera désormais difficilement sélectionnable avec les Wallabies. "C’était une décision très difficile à prendre mais c’était aussi la meilleure pour moi et ma famille", a lancé l’intéressé. En difficulté lors du dernier Mondial en France, le rugby australien continue de voir ses talents s’exiler.