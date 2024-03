Dans ce duel crucial au fond du classement, Perpignan réalise un grand coup en s’imposant à Oyonnax (15-14). Les Catalans l’emportent d’un tout petit point grâce à deux essais de Veredamu et Crossdale. L’Usap a donc 39 points, et est onzième, quand le dernier oyomen en compte 26 points.

‌C’était peut-être le match ultime pour le maintien, et Oyonnax, lanterne rouge du Top 14, s’est incliné ce samedi après-midi face à Perpignan (14-15). Les Aindinois avaient pourtant bien débuté la rencontre et menaient encore à la pause, mais comme d’habitude et comme à l’aller, leur indiscipline leur a fait perdre le fil du match. Les Oyomen prennent le chemin de la Pro D2. Perpignan sort de la zone rouge avec cette victoire.

Cinq minutes de folie, trois essais

En début de match, les deux équipes étaient motivées par la victoire, et ont laissé parler leur allant offensif. Perpignan tentait de faire la différence sur les ailes, mais la bonne défense d’Oyonnax tenait bon dans ces premières minutes. McIntyre la mettait en difficulté par des coups de pied rasants (4ème, 6ème). Les locaux résistaient pour tenter leur chance en contre. Stark partait côté fermé pour slalomer dans la défense, avant de taper à suivre (7ème). Il forçait Allan à concéder une mêlée à 5 mètres, qui n’a rien donné certes, mais était un bon avertissement. Car après avoir occupé le camp adverse, Miotti choisissait la penaltouche. Teddy Durand concluait le maul en ouvrant le score (7-0, 13ème).

Un essai libérateur ? Pas vraiment. Sur le renvoi, Miotti voulait jouer au pied, mais était gêné par un coéquipier. Mêlée, combinaison dans la ligne de trois-quarts de l’Usap, qui débouchait sur un essai de Tavite Veredamu (7-5, 16ème). Nouveau renvoi en jeu, Brazo concédait une pénalité à la réception. Cassang croyait jouer vite pour marquer un essai, mais il fallait d’abord passer par une penaltouche, pour une conclusion de Loic Godener (14-5, 18ème). Après cette période ouverte, Perpignan avait plus de mal à répondre, mais le faisait via une pénalité d’Allan (14-8, 27ème).

Après la tempête, le calme

Le jeu était ensuite plus haché, avec plusieurs blessures de part et d’autre. L’Usap, pourtant dominatrice en mêlée, en avait trois dans les 22m d’Oyonnax, mais repartait sans marquer. Seul dégât, un carton jaune pour Vaotoa (34ème). Par la suite, les locaux mettaient davantage la pression et gardaient le ballon, mais sans marquer. Et surtout, ils étaient bien trop pénalisés. Les Catalans prenaient le dessus et finissaient par marquer. Après un dégagement au pied, le jeu partait vers les trois-quarts, et Crossdale trouvait un intervalle, avant d’aller aplatir entre les perches (14-15, 55ème).

Perpignan passait devant au score, et dans le jeu. Oyonnax se précipitait pour revenir, sentant le temps courir, mais se montrait imprécis pour réellement faire la différence. Sur la fin, l’Usap avait même l’occasion de tuer le match, mais McIntyre manquait deux pénalités (73ème, 80ème). La seconde donnait aux Aindinois le ballon de la dernière chance. Mais les 100 mètres à remonter pour arracher une victoire in extremis étaient bien trop durs. Les visiteurs récupéraient même le ballon avant de mettre un terme à la rencontre. C’était le match à ne pas perdre pour Oyonnax, mais il se termine par une nouvelle défaite, la 5ème à domicile cette saison, et le maigre point de bonus ne suffira pas à se rassurer. Les Oyomen comptent 11 points de retard sur le 13ème, Montpellier.