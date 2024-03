Malgré la belle victoire de l’USAP, à Oyonnax (14 à 15), les Sang et Or repartent de l’Ain avec de nombreux blessés. Le deuxième ligne Posolo Tuilagi est sorti sur commotion.

Seule la victoire est belle ? Voilà comment Franck Azéma et son staff pourront se rassurer. Certes le succès à Oyonnax et beau et probant, il permet même aux Sang et Or se sortir de la zone rouge et se positionner à une bien plus confortable 11ème place. Mais au moment de poser des noms sur la feuille de match pour la réception de Castres, la semaine prochaine, quelques migraines pourraient s’inviter à la fête.

Hécatombe à Charles-Mathon

Touché à la tête le néo-international et colosse de la maison, Posolo Tuilagi, est sorti à la 38ème minute avant de regarder la fin de partie depuis le banc de touche. N’ayant pas répondu favorablement au protocole commotion réclamé par le médecin du match, le champion du monde U20 pourrait manquer le match face à Castres.

Un peu plus tôt dans la rencontre, c’est son compère de la mêlée Seilala Lam, victime d’une entorse à la cheville, qui a dû céder sa place à Ignacio Ruiz. Toujours en première période, alors que la sirène venait de retentir, Tommaso Allan s’est blessé. L’arrière s’est tenu la cuisse après un coup de pied et est sorti, aidé par deux membres du staff. Une déchirure un niveau des ischios est redoutée, d'après les informations de L'Indépendant. Une première mi-temps bien compliquée pour les Catalans qui en plus des blessures étaient aussi menés au score à la pause. Si la victoire finale ne les soignera pas elle pourra au moins les panser.