La dix-neuvième journée de Top 14 se termine avec un choc entre l’Union Bordeaux-Bègles et le Stade toulousain, ce dimanche soir (21h05). Ce duel sera marqué par les retours sur les pelouses du championnat de Matthieu Jalibert, d’Antoine Dupont et des internationaux. Voici trois duels à suivre lors de cette rencontre.

Matthieu Jalibert et Thomas Ramos, destins mêlés

Le Tournoi des 6 Nations à peine terminé, voilà les deux derniers ouvreurs du XV de France qui vont se faire face. En l’absence de Romain Ntamack, toujours convalescent, c’est logiquement Matthieu Jalibert, déjà ouvreur des Bleus lors de la Coupe du monde, qui a débuté la compétition européenne avec le maillot floqué du numéro 10. Si flamboyant pour mener d’une main de maître une ligne arrière girondine éclatante, le Bordelais a perdu de sa superbe avec le maillot français. Peu inspiré dans ses choix comme dans ses initiatives personnelles, il n’a pas réussi à guider le jeu de Bleus bien pâles, certes. En difficulté en défense, il a été critiqué et n’a pas réussi à se défaire du fantôme de Romain Ntamack. À peine remis de sa blessure à la cheville, il retrouve une place de titulaire avec l’UBB. Resplendira-t-il en enfilant le maillot de l’UBB ?

Face à lui Thomas Ramos effectuera une de ses dernières piges à l’ouverture, Romain Ntamack étant proche de retrouver les terrains avec un genou tout neuf. Après trois matchs bien en deçà de ses standards habituels lors du Tournoi des 6 Nations, le Toulousain a livré deux performances de très bonne facture face aux Gallois et aux Anglais.

Replacé à l’ouverture après la blessure de Matthieu Jalibert, il s’est démarqué par sa complicité avec son demi de mêlée Nolann Le Garrec, les deux hommes se trouvant vite un point commun : envoyer du jeu. Précis face aux perches, le meilleur réalisateur du Tournoi (63 points) a été le héros du crunch avec une pénalité victorieuse. Deux joueurs aux dynamiques opposées se feront face, mais les étincelles et le spectacle seront sûrement au rendez-vous.

Nicolas Depoortere et Paul Costes, treize amis

Les deux deuxièmes centres se connaissent par cœur. Et pour cause : ils ont formé la paire de centres d’une équipe de France championne du monde U20 l’été dernier. Paul Costes portait le numéro 12 ; Nicolas Depoortere le 13. Adversaire chez les pros pour la première fois en novembre dernier, le Toulousain avait pris le dessus sur le Bordelais, avec, notamment, 75 mètres parcourus en la possession du ballon, battant trois défenseurs. Le Girondin, devenu international lors du dernier Tournoi, prendra-t-il sa revanche au Matmut Atlantique ?

Les deux hommes évolueront dans un contexte similaire, jouant aux côtés d’un premier centre puissant (Yoram Moefana et Pita Ahki), de deux ailiers internationaux (Louis Bielle-Biarrey et Damian Penaud face à Matthis Lebel et Arthur Retière) et d’un arrière actuellement en verve (Romain Buros et Juan Cruz Mallia). Les deux centres, rapides, capables de faire jouer après contact et efficaces en défense pourraient bien se révéler être des facteurs X dans une rencontre qui promet d’être aussi serrée qu’ouverte. Gagner, permettra aussi au vainqueur du soir de chambrer le vaincu durant quelques semaines…

Tevita Tatafu et Alexandre Roumat, à fond la forme

Avec un alléchant casting dans les lignes arrières des deux équipes, l’affiche promet un bien beau spectacle. Mais les avants auront aussi à leur mot à dire dans cette rencontre, surtout les deux numéros huit. Avec Tevita Tatafu, les Bordelais ont une des révélations de la saison dans leurs rangs. Le puissant troisième ligne centre japonais épate depuis son arrivée en Gironde et sa puissance, tout comme son activité, en ont fait un nom couché sur la feuille de match à quinze reprises en Top 14. Depuis son arrivée, il a disputé toutes les rencontres de championnat possibles, sauf celle de la huitième journée. Pour permettre aux trois-quarts de jouer dans l’avancée, il sera primordial, une semaine de plus…

Alexandre Roumat est en pleine forme, en témoigne ses quatre premières capes obtenues lors du dernier Tournoi. Moins puissant que son vis-à-vis, il est également un bon porteur de balle, capable de faire jouer après lui. Avec un profil plus aérien, le Toulousain est aussi attendu dans un domaine où il excelle : la touche. Avec Arnold, Flament, Brennan et Roumat, les Rouge et Noir pourraient intercepter de nombreuses munitions adverses, où les profils aériens sont moins nombreux. Depuis l’arrivée en Haute-Garonne du joueur de 26 ans, les Toulousains sont invaincus contre les Bordelais, et le troisième ligne se verrait bien jouer un nouveau mauvais coup à son ancien club !