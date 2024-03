Entre impatience et prudence, le retour à la compétition de Romain Ntamack est au centre de l’actualité du Stade toulousain. Clément Poitrenaud et Matthis Lebel éclaircissent le sujet… Ou pas.

Tic-tac… Le retour de Romain Ntamack sur les pelouses n’a jamais été aussi imminent. Plus de sept mois après sa rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche, le maître à jouer du Stade toulousain "est en phase de reprise et ça ne saurait tarder, à le voir sur le terrain", explique Clément Poitrenaud, entraîneur des trois-quarts du Stade toulousain.

Si le demi d’ouverture devrait reprendre lors de la réception de Pau comptant pour la 20e journée de championnat, le staff haut-garonnais brouille les pistes et n’écarte aucune possibilité que ce soit pour Romain Ntamack ou pour les tricolores annonçant un groupe 100 % apte. "Les internationaux s’entraînent et donc évidemment qu’ils postulent pour le match et qu’ils postuleront pour celui de Pau. L’idée, c’est de recréer un groupe, ils seront utilisés sur l’ensemble des deux rencontres, peut-être pas tous en même temps. Ce qui est certains, c’est qu’ils sont dans le trafic et les vacances, ils les auront plus tard, mais ils sont tous disponibles et potentiellement sur le terrain pour Bordeaux. Romain a repris l’entraînement collectif, ça fait deux mois qu’il fait des skills. Il se sent bien", affirme Clément Poitrenaud.

Prudence est mère de sûreté

Une blessure qui touche les ligaments d’un genou est loin d’être anodine. Une reprise précipitée peut provoquer une rechute synonyme de nouvelle période de convalescence. Matthis Lebel, coéquipier et ami de Romain Ntamack, se veut rassurant sur la prudence du joueur : "Il a pris cette blessure avec beaucoup de maturité. Il arrive à gérer cette impatience pour ne pas brûler les étapes, ne pas aller trop vite. Ne pas faire la semaine qui aurait pu le mettre en péril et bien prendre le temps de revenir en temps voulu. Il a très bien géré. Le fait d’être depuis maintenant quelques semaines à l’intérieur du groupe, de ne plus être en décalé, lui a fait beaucoup de bien. Maintenant, ce n’est plus qu’une question de temps et on est tous impatients de l’avoir".