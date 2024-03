Après une période internationale où l’UBB a dû faire le dos rond, ce rendez-vous au Matmut Atlantique doit lancer le sprint final.

Il convient de ne pas brûler les étapes mais il sera bien difficile de ne pas penser à la phase finale en se rendant au Matmut Atlantique ce dimanche, au moment de débuter un palpitant printemps, puisque les prochaines demi-finales du Top 14 se disputeront dans cette enceinte et ce d’autant plus que l’affiche proposée pour cette délocalisation possède ce parfum des grands matchs, ce petit goût de reviens-y pour fêter le début de l’été.

Les Bordelais doivent donc faire bonne impression lors ce premier rendez-vous pour espérer en avoir un second. Pour cela, il faudra se présenter sous son meilleur jour après une période internationale où l’UBB a dû faire le dos rond en raison de l’absence de ses nombreux internationaux alors que l’infirmerie était aussi généreusement garnie. "Nous avons retrouvé du monde à l’entraînement, avec les internationaux mais aussi des joueurs qui ne sont plus blessés, prévient le deuxième ligne argentin Guido Petti. C’est vraiment très bien. On espère faire un grand match devant notre public car nous venons d’alterner le chaud et le froid. J’espère que jouer au Matmut devant 44 000 personnes peut nous permettre de retrouver une bonne dynamique. On espère se sentir bien au Matmut et que ce soit incroyable pour tout le monde. On sait que nous attaquons les derniers matchs de la phase régulière, que la phase finale de Champions Cup va arriver très vite, donc c’est maintenant qu’il faut redoubler d’efforts, que tout le monde doit se battre pour être dans l’équipe. Il faut que tout le monde pousse très fort pour aller chercher quelque chose. Nous allons affronter un concurrent direct. J’espère que ça va nous lancer pour la suite, que ce match va nous permettre de nous sentir forts pour tous les matchs importants qui arrivent."

L’heure des grandes équipes

Alors que les dernières semaines auraient pu laisser des traces aussi bien sur le plan individuel que collectif, l’enthousiasme des Girondins n’a pas faibli, bien au contraire. Le plus dur est certainement derrière eux puisque cette équipe de l’UBB a démontré tout son potentiel entre les deux périodes internationales, alignant huit succès de rang toutes compétitions confondues tout en produisant un jeu spectaculaire. "Nos ambitions sont toujours grandes, affirme le deuxième ligne argentin. J’entends que l’UBB est une équipe spectaculaire cette saison mais je veux attendre la fin de l’année pour le dire. C’est vraiment un championnat très long mais surtout très compétitif. Vous affrontez des joueurs internationaux tous les samedis. Ce week-end, je vais avoir en face Flament et Meafou mais aussi Arnold. Il est certain que nous avons réalisé de très bons matchs mais nous allons débuter les trois mois les plus importants. C’est maintenant que l’on voit les grandes équipes car c’est maintenant qu’il faut s’accrocher, quand ça devient encore plus dur. Nous avons fait de belles choses mais il faut les valider maintenant pour montrer que nous sommes une grande équipe. Quand tout le monde est disponible, cela fait du bien à l’équipe, mais l’important est de sentir que tout le monde avance sur le même chemin, que n’importe qui peut remplacer un absent. Il faut de la compétition, de l’émulation dans tout le groupe. Je me sens très bien en ce moment et c’est vraiment agréable car je sens que nous sommes tous alignés sur le même objectif."

Il ne fait aucun doute que revoir le Matmut Atlantique au mois de juin en fait partie. Un stade où les Bordelais se doivent une revanche après leur dernière visite manquée face à La Rochelle la saison dernière. Tout est réuni pour que la fête soit belle.