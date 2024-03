L’entraîneur des trois-quarts du Stade toulousain Clément Poitrenaud a évoqué le retour des internationaux au sein du club champion de France en titre. Et il parle aussi de Bordeaux-Bègles, qui a longtemps été l’équipe phare du championnat.

On retrouve un Stade toulousain au grand complet, pour aller à Bordeaux affronter l’UBB. Comment abordez-vous ce retour des internationaux ?

C’est le match qui réunit le groupe à la suite du Tournoi des 6 Nations et cette période des doublons qui a été très positive pour nous. Cela nous permet de nous reconnecter, et je l’espère de la meilleure des façons. Ce qui est certain, c’est que ce match sera difficile, attendu, avec un certain engouement du côté du stade Matmut Atlantique qu’on aime beaucoup et qui nous a souvent réussi. Quelle que soit l’issue, on sera bien plus attaché au contenu qu’au résultat, comme on le fait ces dernières semaines.

Justement, est-ce que ces derniers résultats vous allègent un peu de la pression ?

On a commencé la phase de doublons à la cinquième place, et on l’a terminé premiers ex-aequo. Cela nous donne de la latitude pour les matchs à venir. Maintenant, c’est un championnat où tout peut se passer, il y a très peu d’écart entre les 7 premières équipes. Il ne faut pas non plus dormir là-dessus. Mais ces deux matchs à venir vont servir à nous reconnecter, à préparer correctement cette Coupe d’Europe. On a envie de rester sur la lancée des doublons, on a envie de garder le même niveau de contenu rugbystique, car on a vu de bonnes choses pendant cette période. Donc il n’y a pas de raison que l’on baisse de régime maintenant que les internationaux sont là.

Va-t-on voir les internationaux sur la pelouse dimanche ?

Les internationaux s’entraînent, donc évidemment qu’ils postulent pour ce match, et pour celui de Pau. L’idée est de recréer un groupe, ils seront donc utilisés sur l’ensemble des deux rencontres. Peut-être pas tous en même temps, mais ce qui est certain c’est qu’ils sont dans le trafic et qu’ils auront leurs vacances un peu plus tard. Pour dimanche ils sont disponibles, et potentiellement sur le terrain.

Avez-vous senti une sorte de bascule psychologique chez vos internationaux entre le début et la fin du Tournoi ?

Nous les avons récupérés directement après la Coupe du monde. Donc l’évaluation psychologique et morale, on l’a faite il y a bien longtemps. On ne sent pas auprès de nos joueurs des difficultés mentales ou liées à la défaite en Coupe du monde. Evidemment il a fallu digérer, effectivement c’est un échec mais ce sont tous des sportifs de haut niveau, des joueurs aguerris, habitués à gérer ce genre de situations, même si cette déception est plus grande que d’autres. Mais ils l’ont digérée.

Antoine Dupont et Peato Mauvaka feront partie des internationaux de retour, postulant au match à Bordeaux ce dimanche. Icon Sport - Anthony Dibon

En ce qui me concerne, je n’ai pas remarqué de souci particulier. Est-ce que cette fin de Tournoi leur a permis de la digérer de manière définitive ? Je l’espère. Maintenant, on fait bien la distinction entre ce qui se passe en sélection et ce qui se passe au Stade toulousain. Les gars sont chez eux, en famille, avec leur groupe. C’est un peu leur deuxième famille.

Vous attachez de l’importance au contenu plus qu’au résultat. Est-ce dû justement aux dernières semaines où les résultats étaient bons ?

On s’attache toujours au contenu. Mis à part pour les phases finales où ce sont des matchs couperets, et où le plus important est le résultat, tout au long de la saison on s’attache davantage au contenu. On va continuer sur cette lancée. Puis on va jouer une équipe de Bordeaux redoutable. Avant la période de doublons, c’était d’ailleurs la meilleure équipe du Top 14, avec 8 victoires d’affilée, une Coupe d’Europe très bien maîtrisée, et sans doute la meilleure attaque. Évidemment, on s’attend à un match difficile et c’est une performance de faire un résultat à Bordeaux, surtout quand ils sont au complet. Même si la période de doublons a été plus délicate à négocier pour eux, ils ont dominé le championnat pendant une longue période cette saison.

Aujourd’hui manager de l’UBB, Yannick Bru connaît bien le Stade toulousain et son fonctionnement. Est-ce un atout pour Bordeaux-Bègles ? Le match aller avait bien failli tomber de leur côté…

On était nous aussi en période de doublons, avec beaucoup d’internationaux absents. Pour le coup, on était plutôt à égalité, à armes égales. Oui, Yannick connaît bien la maison et les ressorts du Stade toulousain, à la fois psychologiques, mais aussi techniques et stratégiques. Ce doit probablement être un avantage pour les Bordelais. À nous d’avoir la capacité de les surprendre.

Clément Poitrenaud, entraîneur des trois-quarts du Stade toulousain. Icon Sport

Jouer au Matmut Atlantique constitue-t-il une sorte d’avant-goût de la phase finale ?

On adore aller dans les grands stades, les beaux stades, qui plus est quand ils sont pleins. Je crois que c’est à guichets fermés depuis un moment. C’est toujours un événement de jouer dans ce genre d’enceintes. Nous sommes très contents de nous y rendre. Est-ce que ça servira de répétition générale ? Je l’espère, ça dépendra de nos résultats à venir.

Vous avez un peu évoqué cette équipe bordelaise, le fait que c’est la meilleure attaque…

(il coupe, avec le sourire) C’était.

Qu’est-ce que vous pouvez nous dire sur les caractéristiques de cette équipe ?

On parle beaucoup de leurs trois-quarts, les galactiques. C’est vrai que quasi toute la ligne est en équipe de France. On ne peut pas le nier. Et comme je le disais, avant les doublons c’était la meilleure attaque du Top 14. Ils étaient premiers, tournaient très fort. Je ne vais pas vous faire l’offense de citer un par un les joueurs qui composent cette grosse machine derrière. Mais on oublie souvent de parler de leurs avants, qui sont très mobiles, très agressifs, costauds dans les rucks. Leur jeu d’occupation aussi est efficace. C’est la première équipe de Top 14 en termes de jeu au pied par minute de possession. Elle est très efficace sur les ballons de turnover par la vitesse de leurs trois-quarts, par leur capacité à exploiter les espaces. On n’est pas premier du championnat aussi longtemps par hasard. Eux aussi seront réunis, et vont certainement retrouver (je ne l’espère pas) leur efficacité et ce ne sera pas facile.