Le champion de France en titre de Nationale 2 s’est d’autant plus relancé dans la course effrénée à la qualification que son calendrier inclut la perspective de faire le plein lors de la session de rattrapage, le 13 avril prochain, sur ses terres. On l’aura deviné, tout reste à faire…

17-16. Voilà ce qu’indiquait le tableau d’affichage aux abords du Mont-Valérien, le 16 décembre dernier, lorsque le RC Suresnes coiffa miraculeusement sur le poteau d’arrivée son hôte en provenance de Hyères-Carqueiranne. Hier, les Suresnois ont eu droit au remake du scénario en question, mais cette fois dans le rôle du vaincu sur la tête duquel le ciel vient de tomber ! Mené 16-10, le CA Périgueux, inversait la tendance dans le money-time oblige (17-16), faisant la très bonne opération du week-end.

Narbonne prolonge le plaisir

Son concurrent direct n’a plus que quatre longueurs d’avance, ce qui signifie qu’un éventuel "plein" aux dépens de… Hyères-Carqueiranne, dans trois semaines, le placera en ballottage favorable. Mais ce n’est pas tout ! Histoire d’illustrer l’adage selon lequel un bonheur n’arrive jamais seul, nombre de résultats favorisent un retour en force de ce même promu périgourdin dans le top 6. Chambéry s’est incliné à Albi (non sans avoir bien résisté, bonus défensif à la clé) et Bourgoin-Jallieu a loupé le coche lors de son déplacement à Massy. Il était donc pertinent de formuler l’hypothèse du prolongement du sursis dans l’Essonne. Oui, l’autre rélégué de Pro D2 est toujours "en vie", façon de parler, et ce quand bien même seul un alignement parfait des planètes peut lui permettre de combler son retard sur le sixième et dernier qualifié. Par exemple, une victoire bonifiée face à Albi, ce vendredi 29 mars, et un partage des points entre Chambéry et Périgueux. Vaste programme ! Cette confrontation face aux Tarnais s’annonce importantissime à plus d’un titre. Si Narbonne a une nouvelle fois senti le vent du boulet (Bourg-en-Bresse menait 22-17 avant de se retrouver à la botte de Tom Chauvet), dans l’absolu, la bonne série septimanienne en cours se prolonge. Une performance XXL sur le littoral varois conjuguée à un faux pas d’Albi, et Narbonne serait le nouveau dauphin du leader niçois. Et ce, une semaine seulement avant le "premier" acte du derby au sommet de l’Aude ! On n’en est pas encore là, d’autant que Hyères-Carqueiranne, dans la continuité des précédentes sessions et nonobstant le contexte que tout le monde connaît, donne du fil à retordre à tous ses adversaires. Le "Stado", lui-même très valeureux dans la défaite, ne disposait ainsi que de l’équivalent d’un essai non transformé d’avance, hier soir, au coup de sifflet final. Qu’importe, ce succès (24-19) l’autorise à progresser d’un rang au classement, Bourg-en-Bresse ne ramenant qu’une simple unité de son périple.

Carcassonne composte son billet

N’oublions pas de saluer à sa juste valeur la démonstration de force de Carcassonne aux dépens de la lanterne rouge viennoise. Dans le pire des cas, les protégés de Jean-Marc Aué et d’Eric Escribano disputeront leur barrage à Albert-Domec. Mais rien ne dit non plus qu’ils ne se qualifieront pas directement pour la demi-finale en cas, de fléchissement albigeois dans la dernière ligne droite d’une part, de suprématie départementale de l’autre. Les Tarnais seront exempts de corvée blagnacaise, certes, le 5 avril, mais la fin de la phase régulière en terres niçoises trois semaines plus tard ne sera ni de la tarte, ni du gâteau.

