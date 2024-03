Cinq essais, le bonus offensif et des sourires à l’issue de cette première rencontre du Tournoi des 6 Nations féminin 2024 pour les Bleues qui ont battu le XV du Trèfle sur le score de 38 à 17.

À l’attaque ! Les Bleues de Gaëlle Mignot et David Ortiz vont tenter cette année encore, et ce depuis leur dernier sacre en 2018, de remporter le Tournoi des 6 Nations féminin. Favorites aux côtés des Anglaises, les Françaises ont mis les bons ingrédients pour faire tomber les Irlandaises, à un an d’une nouvelle Coupe du monde. Cette réception du XV du Trèfle féminin en cette première journée de compétition était un excellent test pour ce XV de France qui restait sur un bilan mitigé lors du WXV de l’automne dernier (un succès retentissant face à la Nouvelle-Zélande mais 2 défaites face à l’Australie et le Canada).

Les Bleues ont mis un peu plus de temps que prévu mais ont fini par trouver leur rythme de croisière et démarrent leur Tournoi par une victoire !#FRAIRL #XVdeFrance

Le film du match > https://t.co/8XZsyPVTYE pic.twitter.com/GIb0pPy1cc — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) March 23, 2024

Pas de place pour le doute

180 secondes, ce tout ce qu’il aura fallu aux Bleues pour faire sauter le verrou irlandais. Après une bonne pénaltouche, le maul a gagné du terrain puis, sentant qu’il perdait de la vitesse, la demi de mêlée Pauline Bourdon Sansus est partie seule derrière ses partenaires pour inscrire le premier essai des siennes (7 à 0, 3e). Le ton de ce match était donc donné avec des Irlandaises occupées à défendre et à se dégager tant bien que mal par le pied de Nicole Fowley qui aura multiplié les dégagements durant la première période. Sûres de leurs forces, les Françaises ont continué sur le même rythme mais c’est la précision que leur fera défaut durant une bonne vingtaine de minutes. C’est finalement à la 32e minute de jeu que Pauline Bourdon Sansus a réussi à mettre sur orbite Marine Ménager qui, grâce à ses appuis, parvenait à inscrire l’essai du break (14/3).

A lire aussi : 6 Nations féminin – Les notes des Bleues face à l’Irlande : Agathe Sochat hyperactive, Pauline Bourdon-Sansus tout en malice

Dominatrices

La seconde période de cette rencontre aura suivi la même dynamique que la première. Conquérantes, les Bleues ont pu compter sur une bonne mêlée et un jeu au près efficaces. Tant et si bien que Madoussou Fall inscrivit le 3e essai de la France sous les perches à la 48e minute de jeu (24/3). Les 4e et 5e essais furent un copier/coller avec des réalisations des talonneuses Sochat et Riffonneau qui ont parfaitement négocié ces groupés pénétrants. Le score aurait ainsi pu être très large en faveur des Bleues mais l’Irlande a tout de même su sauver l’honneur en marquant deux essais "à 0 passe". Le premier sur une pénalité sous les poteaux jouée à la main puis un deuxième après une faute de main de Lina Tuy qui a offert sur un plateau l’essai à Dalton. Ainsi, au coup de sifflet final, le score était de 38 à 17 pour les Françaises qui avaient le sourire !

Etape 1 franchie, place à l’étape 2

En glanant 5 points aujourd’hui, les Françaises entament parfaitement cette compétition dans laquelle l’adversaire numéro 1 sera sans aucun doute l’Angleterre. Avant de jouer les Red Roses lors de la dernière journée (et espérons-le, pour le titre), les Tricolores iront jouer en Ecosse le week-end prochain.