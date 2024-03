Dans cette victoire française inaugurale face à l’Irlande (38-17), les Bleues ont dominé les Celtes grâce à une excellente Agathe Sochat. Derrière, Kelly Arbey ou encore Pauline Bourdon-Sansus ont effectué de belles prestations.

15. Emilie Boulard : 5,5/10

L’arrière tricolore a rendu une copie moyenne avec des jeux au pied compliqués, notamment un mal senti directement en touche lors du premier acte. À noter en revanche un bon ballon haut capté à la 20e minute. Souvent enfermée par les Irlandaises sur ses relances, elle a manqué de tranchant dans ce secteur. Elle fut replacée à l’aile à la sortie de Ménager, où elle a gratté un ballon à l’heure de jeu.

14. Kelly Arbey : 7,5/10

Pour sa première sélection, elle peut être très satisfaite de son match. Sur son aile, on peut dire qu’elle a fait le travail. Autrice d’un bon plaquage à la 22e, elle a été impliquée dans les différentes attaques françaises en venant se proposer plusieurs fois par des courses tranchantes, quelques fois à l’intérieur de Pauline Bourdon Sansus. Dans les duels aériens, elle est aussi venue gêner les Irlandaises. Elle s'est vu refusé, justement, un essai à la 55e minute.

13. Nassira Konde : 5/10

Assez discrète par rapport à Gabrielle Vernier, elle a été très peu servie et beaucoup utilisée en leurre. Sur ses quelques munitions, on ne l’a pas forcément vu être force de proposition ou attaquer les espaces. En deuxième période, elle a su se mettre un peu plus à son avantage.

12. Gabrielle Vernier : 5,5/10

La trois-quarts centre s’est montrée propre. Bien qu’elle a manqué un plaquage en début de match sa partition défensive est très intéressante. Elle a arraché un ballon en début de match. Comme Konde, elle n’a pas forcément d’actions marquantes au centre du terrain mais n’a pas lésiné sur les efforts. Sa chistera approximative en fin de match pour Tuy coûte un essai aux Tricolores.

11. Marine Ménager : 6,5/10

L’ailière a fait parler sa puissance à plusieurs reprises en première période, notamment avec sa très bonne action à la 7e minute sur son aile ou elle résiste et reste sur le terrain. C’est aussi elle qui marque le deuxième essai, bien servie par Bourdon Sansus d’une chistera intérieur. Elle crochète l’arrière irlandais et file à l’essai. Remplacée à la 45e par Bourgeois.

10. Lina Queyroi : 6,5/10

La jeune numéro 10 de Blagnac a été gestionnaire comme il le fallait. Elle a animé de belles attaques, souvent annihilées par des erreurs de main dans la suite de l’action. Beaucoup de personnalité et de caractère dans le jeu de cette jeune joueuse. Au pied, c’est tout simplement parfait puisqu’elle a effectué un 100 % (4/4 transformations ; 1 pénalité). Lina Tuy est entrée à sa place à la 72e.

9. Pauline Bourdon Sansus : 7/10

La demi de mêlée a été l’une des plus en vue derrière. Il y a eu du moins bon comme ses deux pénalités concédées dans les rucks mais il y a eu beaucoup de bon. Son grattage d’entrée de jeu (2’), son envie de jouer vite et de mettre la défense irlandaise sur le reculoir, par exemple. Et bien évidemment, son essai en filou à la 2ème minute et sa chistera intérieure pour Ménager font grimper la note. Elle est remplacée par Alexandra Chambon à la 60e.

8. Romane Ménager : 6,5/10

Comme à son habitude, la troisième ligne de Montpellier a été active ballon en mains mettant les Bleues dans l’avancée comme sur sa percée (30e), bien lancée dans l’intervalle par Agathe Sochat. Malheureusement, elle aura manqué de soutien et cette belle action n’aboutira pas. Souvent cherchée par ses partenaires, elle aura été attendue par les Irlandaises mais aura mobilisé à chaque fois plusieurs adversaires. En défense, elle est inattentive dans l’axe du ruck, ce qui amène la première percée des joueuses en Vert (24e). Elle se rattrape par un bon grattage en deuxième mi-temps (51e).

7. Gaëlle Hermet : 6/10

La Toulousaise aura été précieuse par sa science de la touche. Elle capte le premier lancer du match qui amène le premier essai de Pauline Bourdon-Sansus. Hermet s’est également distinguée en touche défensive en volant un ballon aux Irlandaises (27e). Plutôt discrète dans le jeu offensif, elle est toutefois active en défense.

6. Charlotte Escudero : 6/10

Moins expérimentée que ses partenaires de la troisième ligne, la néo-Toulousaine fut précieuse en grattant des ballons mais aussi par ses charges, comme à la 29e minute quand la troisième ligne au casque rouge bat plusieurs défenseurs vertes avant de finir retournée dans l’en-but. L’ancienne Blagnacaise fut repositionnée en deuxième ligne après la sortie de Fall et l’entrée de Gros (51e).

5. Madoussou Fall : 7/10

Madoussou Fall a été très active que ce soit en défense ou en attaque. Sans le ballon, la deuxième ligne du Stade bordelais a multiplié les bons plaquages ou en mettant la pression aux attaquantes irlandaises. Avec le ballon, elle se démarque par le nombre de charges et de passes après contact, un véritable point fort qui offre aux Bleues une multitude de situations dangereuses. Elle concrétise, par un pick and go, le bon temps fort français en début de deuxième mi-temps (48e) avant d’être remplacée par Emeline Gros (51e).

4. Manae Feleu (cap.) : 7/10

La capitaine française a été précieuse dans le travail de l’ombre, en étant très souvent dans les zones de combat que ce soit pour déblayer, assurer le soutien, ou, plus surprenant, jouer la relayeuse en lieu et place de Pauline Bourdon-Sansus. Manae Feleu a très souvent joué juste sauf en début de deuxième acte quand elle tente un offload trop compliqué après une belle action tricolore (44e). En touche, elle a été la solution privilégiée des Bleues en première sauteuse (6 touches captées) avant d’être remplacée par la jeune Kiara Zago (68e).

3. Assia Khalfaoui : 6,5/10

Pour sa 19e sélection, la pilier bordelaise a été dominatrice notamment en défense où elle a distribué plusieurs plaquages offensifs. En attaque, ses charges ont mis sur le reculoir les filles de l’île d’Emeraude et elle a souvent réussi à sortir les bras pour servir ses partenaires dans de bonnes conditions. Un bon match pour Assia Khalfaoui. Seul point noir à sa prestation : elle se fait arracher le ballon à quelques mètres de la ligne après une touche pas propre (16e). Remplacée par Clara Joyeux (65e).

2. Agathe Sochat : 8/10

Agathe Sochat était partout ! Comme d’habitude, elle a débordé d’activité comme sur ce… jeu au pied (!) après une touche cafouillée des Irlandaises suivie d’une bonne pression sur la demie d’ouverture Fowley qui va amener la pénalité de Queyroi (38e). Une activité également récompensée par l’essai du bonus après un groupé pénétrant efficace (62e). Au lancer, elle a connu une mauvaise passe en manquant deux lancers de suite dans le premier acte mais affiche tout de même un très bon 12/14. Elle est remplacée par Elisa Riffonneau (65e) qui inscrit le cinquième essai français après un bon ballon porté (75e).

1. Annaëlle Deshaye : 5/10

La pilier du Stade bordelais fut sanctionnée en mêlée à la 13e minute, ce qui offre aux Irlandaises la possibilité de marquer trois points. Elle a ensuite été plus solide en conquête mais s’est surtout montrée très intéressante par sa capacité à faire jouer après elle. Malheureusement, elle est coupable d’un en-avant en zone de marque après une bonne action dans le premier acte. Elle est remplacée par Ambre Mwayembe (56e).