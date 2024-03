Clermont reçoit la Section paloise (samedi, 17 heures) dans un contexte sous pression. Deux semaines après le match nul concédé face à Oyonnax, Christophe Urios a choisi de s’ouvrir davantage à ses leaders, auxquels il espère une vraie "reprise en main".

Clermont est dans le noir. Programmés pour jouer le top 6 jusqu’aux dernières minutes de la saison, les Jaunards se retrouvent à trois points de Perpignan (13ème) avant d’entamer la 19ème journée. Privés de victoire depuis le 3 février, et un succès autoritaire contre Lyon, les Clermontois sont à un véritable tournant de leur saison. Dans ce contexte, et après une semaine sans compétition, l’escouade jaune et bleue a décidé de faire bouger les lignes, en partant des leaders. Interrogé sur un éventuel changement de méthode, Christophe Urios a logiquement assumé qu’il restait le même tout en affirmant que ses joueurs avaient davantage pris les rênes du groupe.

"Je ne change pas ma méthode, mais on a effectivement ouvert la discussion. Quand on doit remettre les mains dans le cambouis trois choses sont importantes : la communication intense, revenir sur les fondamentaux et se reprendre en main. On a activé ces trois leviers, et face à Pau les joueurs se prendront en main. J’ai des relations encore plus proches avec les leaders, ils ont besoin de cela et moi aussi. Encore ce vendredi matin, ils ont repris la parole pour bien définir notre stratégie face à Pau. Je les ai laissés parler pendant un quart d’heure, notamment sur nos lancements de jeu et le plan de jeu qu’on voulait instaurer" affirme le boss de l’ASM.

Lee, un retour à point nommé

Symbole de cette nouvelle donne, Fritz Lee marquera son retour face à la Section paloise, trois semaines après s’être blessé face à Toulouse. À trente-cinq ans, le Samoan est toujours l’un des principaux tauliers de l’ASM et son activité ballon en main devrait soulager la troisième ligne jaune et bleue. "Cette semaine de repos m’a permis de reprendre avec le groupe. C’était dur de regarder jouer mes coéquipiers depuis les tribunes, donc j’avais envie de revenir le plus vite possible pour aider les mecs. On a beaucoup discuté avec le staff après le match nul contre Oyonnax, c’était obligatoire, sinon on ne va pas dans le bon chemin" avance le numéro 8 clermontois, bien conscient que le salut passera par les leaders. "On a fait une bonne semaine, on s’est bien entraînés, c’est un match hyper important pour le club c’est un peu comme une finale. Tous les matchs qu’on aura à la maison seront des finales ! C’était important qu’avec les leaders, on parle et on échange beaucoup, on doit tous élever notre niveau de jeu !".

Top 14 – Fritz Lee est de retour pour affronter la Section paloise. Icon Sport - Romain Biard

Notre principal adversaire, c’est nous-mêmes !

Pour le groupe auvergnat, le retour de Lee est également un signal fort. Propulsé capitaine ces dernières semaines, Sébastien Bézy ne tarit pas d’éloges sur son coéquipier. "Fritz est un joueur très important et très expérimenté. Il nous apporte de la sérénité, beaucoup d’impact physique et une excellente technique ballon en main. On a un peu plus d’automatisme avec Fritz qu’avec Pita-Gus Sowakula, ce qui est logique vu qu’il est là depuis dix ans !"

Peu bavards à propos de la Section paloise, Sébastien Bézy, Fritz Lee et Christophe Urios se sont surtout pointés du doigt eux-mêmes. Car avant de faire dérailler Pau, les Clermontois doivent d’abord arrêter de se saborder tout seuls. "Je rejoins Fritz quand il dit que notre principal adversaire c’est nous-mêmes ! Ces dernières semaines, le tempérament de nos leaders nous a probablement manqué lorsque nous étions dans le dur. Mais il faut que tout le monde se mette au diapason. On n’est pas assez costauds mais il n’y a pas de doutes à avoir. On a remis cette précision qui est nécessaire au vu de notre situation. On a fait un bon boulot pendant quinze jours, mais le juge de paix c’est samedi 17 heures !". Jaunards, le Michelin vous attend.