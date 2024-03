L'ailier de la Section paloise Samuel Ezeala retrouvera Clermont ce samedi (17h), lors de la 19e journée de Top 14. Une rencontre particulière pour celui qui a des comptes à régler.

Ce n'est un secret pour personne, l'histoire entre Samuel Ezeala et Clermont s'est (très) mal terminée. L'année dernière, alors que des discussions avaient eu lieu à propos d'une éventuelle prolongation de contrat de l'ailier en Auvergne, les deux parties s'étaient effritées par médias interposés. Le joueur, qui n'était finalement pas conservé par l'ASM, avait assuré qu'un accord écrit avait existé entre les deux parties pour que l'aventure continue. "Je n'ai pas compris. J'étais forcément déçu parce que Clermont est mon club de cœur, lâchait l'Espagnol dans les colonnes de l'Équipe. J'y suis arrivé à l'âge de quinze ans en venant d'Espagne. Je suis attaché à l'ASM et à la région. Ce qui me déçoit surtout, c'est la manière de faire. Ce n'est pas le problème d'être conservé ou pas, ça fait partie du rugby et du monde professionnel. Je suis déçu de la manière dont j'ai été traité".

Un départ douloureux

Du côté du club et de son Directeur Sportif, Didier Retière, le son de cloche était différent : "Aucun accord écrit n’a été signé. Il y a eu des échanges de mails, c’est tout". C'est dans ce contexte peu jovial qu'Ezeala avait quitté les volcans pour se rendre du côté de Pau. Dans le Béarn, tout fut de suite différent. Dans une interview qu'il nous avait accordé en début de saison, l'ailier avait partagé son bonheur : "C'est vrai que ces dernières années, je n'avais pas eu trop de chance mais je suis passé à autre chose. Ce changement de club m'a fait du bien [...] Tout le monde le sait, les derniers mois à Clermont ont été très compliqués. Ça m'a beaucoup appris... C'était une leçon de vie : celle de ne pas donner trop de confiance à quelqu'un qui n'est pas dans mon entourage proche."

Après plusieurs années compliquées du côté de Clermont, Samuel Ezeala revit depuis son arrivée à Pau \ud83d\udde3\ufe0fhttps://t.co/v0WSz0mrtm — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) November 17, 2023

Le renouveau Ezeala en vert et blanc, il s'est aussi vu sur le terrain. Alors qu'il avait enchaîné les blessures lors des derniers mois à Clermont, l'ailier a très vite été décisif au sein d'une formation paloise surprenante. Comme un poisson dans l'eau, l'intéressé est actuellement le deuxième meilleur marqueur du Top 14, avec sept réalisations. Auteur d'un doublé contre Bayonne lors de la dernière journée, le joueur de 24 ans est en forme... avant de retrouver Clermont !

"Il ne faut pas qu’il soit le Zorro de cette partie"

Samedi, la Section se déplace au Michelin et l'ailier aura bien son mot à dire : "Évidement, je pense qu’il a une revanche personnelle et qu’il aura envie de faire un gros match, reconnaît l'entraîneur de l'attaque paloise, Geoffrey Lanne-Petit. Il faut qu’il s’en serve comme une force et qu’il arrive à le transmettre aux autres pour leur donner envie de faire un gros coup collectif pour lui. Si d’habitude il était à 105%, peut-être que pour celui-là, il sera à 110%. Je ne pense pas qu’il en fasse tout de même une affaire personnelle car il pourrait se tromper. Il ne faut pas qu’il soit le Zorro de cette partie parce que c’est le meilleur moyen de se désolidariser du collectif et que personne ne s’y retrouve."

Arrivé il y a seulement quelques mois dans le Béarn, Samuel Ezeala (23 ans) devrait quitter la Section paloise à l'issue de la saison.https://t.co/bPkHwXxrLH — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) November 21, 2023

Devant son ancien entraîneur Christophe Urios, avec qui "ça ne s'est pas bien passé" l'année dernière, Ezeala aura sûrement envie de glacer l'ambiance au Michelin. S'il y parvient, l'ailier aiderait aussi grandement la Section paloise dans sa quête de top 6, alors que deux déplacements périlleux s'offrent au club béarnais. L'ailier aura peut-être aussi envie de rendre à Pau ce qu'il lui a donné en le relançant au plus haut-niveau, alors qu'il s'apprête déjà à quitter le club pour le Stade français. "Il a pris sa décision tôt, souffle Lanne-Petit. Maintenant, il ne faut pas avoir de regrets. Il faut profiter à fond de l’avoir de notre côté. Personne ne peut dire l’avenir donc peut-être qu’il s’épanouira encore plus au Stade français et que nous trouverons quelqu’un d’encore mieux pour le remplacer. La décision est prise et le plus important et de faire du mieux possible ensemble pour cette fin de saison". Tout cela commencera samedi en Auvergne.