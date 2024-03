En stage avec ses joueurs à Capbreton cette semaine, l’entraîneur de France 7 Jérôme Daret a pris le temps de revenir sur le sacre de Los Angeles et d’aborder les nouveaux défis de son groupe, qui sera encore plus attendu et ce, dès le tournoi de Hong Kong, du 5 au 7 avril.

En quoi le titre décroché à Los Angeles a-t-il impacté votre sélection ?

Ce que ça a changé ? On sait qu’on est capable de trouver l’or. C’est concret, désormais. Nous allons pouvoir travailler sur cet héritage en sachant que l’équipe sera davantage attendue. Les autres vont vouloir encore plus nous challenger. C’est une bonne opportunité pour grandir encore plus, avec les échéances de Madrid et de Paris à l’horizon. Pour continuer à avancer, il nous faut rester humbles, aussi. Nous n’avons pas de problème avec ça. Nous avons conscience de ce que ça implique. Le discours est le même depuis le début de la saison, de toute manière : on savait qu’on allait trouver l’or au vu de notre contenu, en sachant qu’il y avait eu plusieurs évolutions, au niveau de mon coaching et de notre jeu à intégrer.

Concrètement, que retirez-vous de l’analyse rugbystique de la tournée nord-américaine ?

Ce qui ressort de manière très positive sur les deux tournois, c’est notre discipline. C’est un secteur qui nous avait beaucoup coûté jusqu’alors et qui a été bien rectifié grâce à un travail en profondeur mené avec les arbitres. Les gars ont su gommer les fautes évidentes et on est tombé à l’équilibre. L’autre indicateur marquant vient de notre domination sur les turnovers différentiels : on est à + 19 sur le tournoi. À côté de ça, il y a tout de même quelques bémols comme ces cartons évitables et la gestion des émotions qui auraient pu nous coûter cher.

A lire aussi : LA Sevens - Antoine Dupont, Andy Timo et Paulin Riva dans l'équipe type du tournoi

Quelle est l’actualité de vos troupes actuellement ?

Depuis lundi et jusqu’à ce vendredi, nous sommes en stage à Capbreton. La semaine a été intéressante avec notamment des oppositions face à une sélection de joueurs des clubs environnants. La semaine prochaine, le groupe sera en autonomie. Les gars vont travailler chez eux et on se retrouvera vendredi prochain avant un départ le samedi pour Hong Kong.

Ce stage a été marqué par le retour de Jean-Pascal Barraque, après un an d’absence. Qu’est-ce qui vous a amené à le réintégrer maintenant ?

Jean-Pascal fait partie du projet depuis le début de l’année et nous avons continué de le suivre. Nous travaillons beaucoup sur l’anticipation du risque de blessures, au-delà de la nécessité d’amener de la concurrence. Par ailleurs, Jean-Pascal a des compétences fortes, tout particulièrement sur le jeu au pied, qui nous intéresse beaucoup. D’autres joueurs identifiés peuvent encore arriver.

Esteban Capilla, touché à une cuisse à Vancouver, est absent cette semaine. Comment va-t-il ?

Il est en convalescence et en réhabilitation dans son club de Bayonne. Il nous a d’ailleurs rendu visite ce jeudi.

A lire aussi : XV de France - Antoine Dupont : "J'espère pouvoir rencontrer bientôt Pharrell Williams"

Quel contact avez-vous avec Antoine Dupont désormais ?

Antoine avait des vacances prévues après l’étape de Los Angeles. On l’a laissé tranquille dans un premier temps. On s’est ensuite vu pour un petit debrief rapide sur sa première expérience. C’était positif, évidemment. Nous allons continuer de le suivre et de correspondre régulièrement avec lui, sans non plus le polluer car il a des échéances importantes avec son club dans les semaines à venir. Nous allons procéder de manière habile en vue de la suite de son aventure avec nous.

Il n’y a sûrement jamais eu autant de densité au sein de votre groupe. Qu’est-ce que cela change pour vous, en tant qu’entraîneur principal, à l’heure de choisir les 13 ou 14 éléments retenus pour les tournois ?

La principale question qui se pose reste la même. Elle est liée aux profils, à l’équilibre général et au calibrage des scénarios qui peuvent se présenter à nous : par exemple, si l’on se retrouve à 8, quelles cartes me restera-t-il en mains ? On réfléchit à tout ça, à la répartition entre les éléments dits aériens, les terriens, les duellistes… L’observation active et les outils de datas nous accompagnent dans cette réflexion. Dans les semaines à venir, il sera aussi question de garder de la fraîcheur physique et mentale sans trop bouger nos curseurs. Pour en revenir à la question, plus il y a de richesse dans l’effectif, mieux c’est, évidemment, mais il faut être d’autant plus fin dans les choix.

À Hong Kong, vous affronterez les Fidji, l’Australie et le Canada en poule. Votre titre de champion sera d’entrée mis à rude épreuve…

Les poules sont toutes tellement homogènes désormais. On ne dispute plus que des matchs de phases finales. Et avec le nouveau format, on peut aller en quart et donc remporter l’épreuve en ne gagnant qu’une fois en poule. Notre préoccupation est d’être au maximum de notre potentiel physique et mental. Notre rôle est d’amener une pression et une énergie positive au groupe. C’est encore plus nécessaire à Hong Kong où la puissance des supporters est incroyable.