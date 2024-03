Le Los Angeles Sevens 2024, conclu dimanche dernier, restera un moment historique dans l’histoire du rugby à VII français. Avec Antoine Dupont en tête d’affiche, les Bleus ont décroché la médaille d’or, leur deuxième seulement sur le circuit mondial en deux cent un tournois. Retour sur cet accomplissement majeur, sa portée et ses incidences.

Quelles ont été les clés du succès ?

Le sacre californien des Français a reposé sur de solides piliers de performance. Le premier vient de leur défense, restée hermétique en quart (14-0 face aux États-Unis, à sept contre six pendant une mi-temps) et en finale (21-0 contre la Grande-Bretagne). "Ce secteur nous amène beaucoup de positif", analyse Jérôme Daret. Dans le même ordre d’idées, l’efficacité dans les contre-rucks a été capitale. Au terme d’une quinzaine marathon, les Bleus ont aussi et surtout fini la tournée nord-américaine en étant les plus solides mentalement et physiquement. Cette double force intérieure leur a permis de signer des éclats offensifs décisifs - comme cette merveille de relance conclue par Antoine Zeghdar en demie - et d’avoir un supplément d’énergie vis-à-vis de leurs adversaires. À voir les Britanniques réduits à huit éléments et à bout de souffle en finale, les paroles de Daret, avant la compétition, en devenaient prémonitoires : "Le fait d’avoir Antoine, au-delà de ce qu’il peut apporter sur le terrain, a plusieurs atouts : cette nouvelle concurrence renforce la construction de l’équipe et permet d’anticiper les éventuelles difficultés." Avec treize joueurs valides et performants jusqu’à l’ultime coup de sifflet final, la France avait tous les atouts en mains pour forcer la décision.

Quelle valeur revêt ce sacre ?

France 7 attendait de soulever le trophée d’un Sevens Series depuis 2005. Au-delà de cette dimension historique, le groupe actuel avait à maintes reprises effleuré l’or sans parvenir à s’en emparer, avec quatre finales perdues depuis 2019 : "Nous la cherchons depuis si longtemps, on va la savourer, apprécie Jérôme Daret. Je suis très fier de mes joueurs et de ce qu’ils ont accompli." À savoir dominer le contexte, leurs peurs et l’adversité au moment le plus crucial : "C’était un match vraiment spécial pour moi avec beaucoup d’émotions avant, pendant et après le match, raconte Stephen Parez-Edo Martin. C’est la consécration d’un travail acharné depuis quatre ou cinq ans." La montée en puissance d’un projet mêlant joueurs sous contrat FFR et espoirs du XV se trouve récompensée à sa juste valeur. Le tout sur une année olympique qui voit les nations majeures se donner le maximum de moyens pour être compétitif. "On est dans un niveau de rugby à VII incroyable, très homogène, relève l’entraîneur. C’est dur, très dur." Une semaine après une encourageante troisième place au Canada, ce triomphe n’en est que plus beau.

Qu’est-ce que ce titre change pour la suite ?

Depuis le début de la décennie, France 7 était perçu comme un sérieux concurrent par les ténors de la discipline. Il ne lui manquait qu’un titre pour passer au grade supérieur. "Nous venons d’envoyer un signal fort, sait Varian Pasquet. On fait peur aux autres nations depuis un moment déjà, mais désormais, ils savent que nous sommes capables de gagner. Notre tête sera mise à prix mais cela ne nous fait pas peur." " Je pense qu’on va faire des jaloux, les mecs vont vouloir nous faire tomber", confirme Paulin Riva. Du côté tricolore, ce sacre a pour effet de renforcer les ambitions et les convictions : "On avait envie de gagner avant les JO. Et maintenant, on a envie de la faire à nouveau." À moyen terme, la finale de Madrid puis Paris 2024, évidemment, sont censés concrétiser l’avènement de la sélection. "Ce groupe est très ambitieux et a envie de se donner les moyens de remporter cette médaille cet été, conclut Antoine Dupont. Nous sommes tous dans cette optique-là à cravacher. Nous voulons faire quelque chose de grand." Leurs espoirs sont plus que jamais fondés. Les trois rendez-vous à venir seront cruciaux pour affermir cette confiance : les tricolores seront notamment attendus au tournant face aux cadors du Sud, Argentins, Néo-Zélandais et autres Fidjiens, qu’ils n’ont pas eu à croiser lors des phases finales du LA Sevens.