Deux semaines après son triomphe à Los Angeles, France 7 se prépare actuellement à Capbreton en vue du Hong-Kong Sevens (5-7 avril). Parmi les dix-sept éléments retenus, à noter la présence du trois-quarts perpignanais Jean-Pascal Barraque, septiste expérimenté qui s’est surtout exprimé à XV depuis un an.

Deux semaines après son sacre californien, France 7 prépare activement son retour à la compétition au Hong-Kong Sevens, du 5 au 7 avril. La sélection a délocalisé sa semaine d’entraînement à Capbreton, là où elle a ses habitudes. Parmi les dix-sept joueurs retenus pour ce stage, on relèvera la présence de Jean-Pascal Barraque. Le trois-quarts de 32 ans, pourtant non inclus dans la liste des 26 éléments ciblés communiquée par la FFR fin février, effectue son retour au sein du groupe tricolore après un an d’absence. Arrivé l’été dernier à Perpignan, l’ancien Clermontois a été aligné à huit reprises, seulement, cette saison. Sa dernière apparition dans l’élite remonte au 25 novembre. Cadre de France 7 sur la deuxième partie des années 2010, l’éphémère international à XV (1 sélection) figure donc encore dans les plans du staff, à quatre mois des JO.

Capilla et Dupont, les deux absents de la tournée nord-américaine

Pour le reste, on retrouve sans surprise l’ossature de l’effectif de la tournée nord-américaine : William Iraguha, Stephen Parez-Edo Martin, Varian Pasquet, Paulin Riva, Jordan Sepho, Jefferson-Lee Joseph, Aaron Grandidier, Antoine Zeghdar, Andy Timo, Théo Forner, Rayan Rebbadj et Nelson Epée ; seuls manquent à l’appel Esteban Capilla, touché à Vancouver, et Antoine Dupont, revenu à Toulouse. Nisié Huyard, Thibaud Mazzoleni, Joachim Trouabal, Joris Simon et, donc, Jean-Pascal Barraque complètent le groupe.

L’encadrement devra retenir quatorze éléments pour le Hong-Kong Sevens, grand-messe du circuit international, qui verra les Bleus affronter l’Australie, le Canada et les Fidji au sein de la poule A. Une compétition que la France abordera, pour la première fois depuis 19 ans, avec le statut de vainqueur de la dernière étape.