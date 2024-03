#Audiences #TournoiSixNations



\ud83d\udd25Le Tournoi des Six Nations 2024 a rassemblé plus de 35,6M de téléspectateurs sur #France2 et https://t.co/JqV7mXAoWY



\ud83c\udfc9Les matchs du #XVdeFrance ont rassemblé en moyenne 6M de Tvsp et 35,5% de PdA



\u2139\ufe0fhttps://t.co/TFI4of7FXx pic.twitter.com/vC9AGJ53xM