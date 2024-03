Très actif sur le marché des transferts, le SUA est sur le point de s’offrir deux joueurs internationaux. Un talonneur argentin et un jeune ailier portugais très prometteur.

Alors que Peyo Muscarditz est arrivé prématurément du côté d’Agen sous la forme d’un prêt (il s’est également engagé pour les deux prochaines saisons, plus une année optionnelle), le SUA a d’ores et déjà recruté Mathieu De Giovanni, Jack Maunder, John Madigan et va se faire prêter Hayam El Bibouji par la Section paloise.

Mais les décideurs lot-et-garonnais continuent leur renouvellement d’effectif pour l’an prochain. Au talon d’abord, puisqu’ils ont, selon nos informations, réalisé un joli coup en s’attachant les services de Santiago Socino (pour 2 ans + 1 en option). Ce dernier joue à Gloucester, est passé par les Jaguares ainsi que Newcastle et compte neuf sélections avec les Pumas. Il viendra remplacer numériquement Mike Sosene-Feagai.

Dans le même temps, les dirigeants du SU Agen ont tenté une approche auprès du Biarritz olympique pour conserver finalement Clément Martinez. Mais le dossier était beaucoup trop compliqué. Quant à Luka Petriashvili, qui était tout proche de rejoindre Agen, une offre de dernière minute du Stade français est venue anéantir les chances suavistes. C’est bien dans le club de la capitale que le Géorgien évoluera pour les trois prochaines saisons. Alors Jeff Fonteneau et son équipe, tenteront-ils quand même d’ajouter un quatrième joueur au talon ? Affaire à suivre.

Le Portugais Lucas Martins sur l’aile

Santiago Socino n'est pas le seul international qui va rejoindre le SUA l’an prochain. En effet, les Agenais ont, toujours selon nos informations, obtenu la signature de Lucas Martins. L’ailier international portugais s’est notamment signalé lors du dernier Rugby Championship en inscrivant trois essais en trois titularisations. L’an dernier, avec Blagnac, il avait marqué cinq fois en sept matchs. Un réel finisseur, très jeune (21 ans), et repéré par l’entraîneur des trois-quarts agenais, Barry Maddocks.

Le frère de l’Angoumoisin, Nicolas Martins, découvrira donc la Pro D2 l’an prochain. Il débarquera à un poste où la concurrence est féroce. Jefferson-Lee Joseph reviendra des Jeux olympiques de Paris 2024 et tentera de faire valoir ses qualités à XV. Iban Etcheverry est une valeur sûre sur l’aile. Henry Purdy s’installe petit à petit. Loris Tolot va, en ce début de semaine, prolonger quant à lui pour deux saisons de plus. Enfin, Inoke Nalaga devra franchir un cap alors que Timilaï Rokoduru est encore sous contrat pour un an. D’ailleurs, la polyvalence du Fidjien pourrait permettre à Sébastien Calvet de l’utiliser au centre ou sur l’aile de la troisième ligne.

Par ailleurs, Louis Foursans, au poste d’ouvreur, devrait annoncer sa décision cette semaine. Le jeune demi d’ouverture du MHR a deux propositions sur la table. Celle du SUA et celle du Stade français. Reste à savoir si le jeune homme voudra rejoindre son ex-sélectionneur avec les Bleuets, ou s’il tentera l’aventure dans le club de la capitale. Enfin, le jeune troisième ligne Sam Nollet, prêté à Massy, ne devrait pas revenir dans le Lot-et-Garonne.