Le Tournoi des 6 Nations 2024 s'est clos ce samedi avec la victoire épique de l'équipe de France face à l'Angleterre. Après cinq week-ends d'intenses batailles, l'heure est venue de vous proposer notre XV de la compétition. Dan Sheehan, François Cros et George Ford ont notamment marqué de leur empreinte cette édition 2024.

1. Andrew Porter (Irlande)

Le gaucher irlandais a assumé son statut de référence mondiale au poste. Le pilier du Leinster a débuté chacune des cinq rencontres du Tournoi avec le XV du Trèfle et a su mettre à mal ses adversaires directs dans l'exercice de la mêlée fermée. Dans le jeu courant, Andrew Porter a, comme souvent, été utilisé sur un pas ou par sa puissance, à l'image de l'essai en force qu'il s'est offert contre l'Écosse.

2. Dan Sheehan (Irlande)

Aux côtés de Porter, le talonneur irlandais a également rayonné. Dan Sheehan a notamment réussi l'exploit de finir meilleur marqueur du Tournoi, à égalité avec Duhan van der Merwe. Fort de sa puissance et de son explosivité ballon en main, le Leinsterman a également fait valoir son intelligence situationnelle pour prendre le meilleur sur ses adversaires.

3. Uini Atonio (France)

Fabien Galthié a bien fait de repousser la retraite de Uini Atonio. Le droitier rochelais s'est montré plus que solide à l'aube de son 33ème anniversaire. Titulaire à chaque match du XV de France sur l'édition 2024, le Maritime a de nouveau assumé son statut de numéro 1 chez les Bleus et son envergure internationale. Car même s'il arrive au crépuscule de sa carrière, Atonio reste l'un des meilleurs droitiers de la planète, et son Tournoi plaide en sa faveur.

6 Nations 2024 - Uini Atonio est toujours indispensable au XV de France. Icon Sport - Hugo Pfeiffer

4. Joe McCarthy (Irlande)

À l'inverse des deux piliers, le deuxième ligne irlandais a été l'une des grandes révélations du Tournoi des 6 Nations. Tout juste âgé de vingt-trois ans, Joe McCarthy a notamment signé une première partie impressionnante face au XV de France, à Marseille. S'il avait la lourde tâche de faire oublier James Ryan, McCarthy n'a pas manqué sa chance et son nom devrait encore résonner dans les années à venir.

5. Federico Ruzza (Italie)

L'Italien a été la tour de contrôle du Tournoi. Maître des airs, Federico Ruzza a capté 31 touches lors de la compétition, le meilleur total, loin devant les 19 prises d'Adam Beard. Avec deux lancers volés, le deuxième ligne italien a plané en touche et s'est montré essentiel dans le jeu courant de la Squadra Azzurra. Un Tournoi plein de promesses pour Ruzza.

6. François Cros (France)

Au lendemain de l'échec en Coupe du monde et en l'absence de plusieurs cadres comme Antoine Dupont, Romain Ntamack, Anthony Jelonch ou encore Thibaud Flament en début de Tournoi, les Bleus se sont cherchés. Et même dans la tourmente des premiers matchs bien en dessous des standards du XV de France, un homme n'a jamais flanché. C'est François Cros qui a été l'un des meilleurs Français de ce Tournoi des 6 Nations. Omniprésent dans les taches de l'ombre, important en touche et essentiel quand il s'agit de mettre les siens dans l'avancée, le Toulousain a une nouvelle fois plus que précieux.

7. Michele Lamaro (Italie)

En s'imposant face à l'Écosse et contre le pays de Galles sans oublier le match nul face aux Français, l'Italie a réalisé le meilleur bilan de son histoire dans le Tournoi des 6 Nations. À l'image de son équipe, le capitaine italien a marqué les esprits. Michele Lamaro a porté les siens tant dans les discours que sur le terrain. Meilleur plaqueur de cette édition 2024, avec 103 plaquages réalisés, le troisième ligne est très loin devant son poursuivant gallois qui compte 79 plaquages. Au four et au moulin tout au long de la compétition, Michele Lamaro mérite très largement sa place dans ce XV.

8. Ben Earl (Angleterre)

Il est devenu un indispensable au poste de troisième ligne centre. Ben Earl a une nouvelle fois fait briller les siens. Titulaire tout au long de ce Tournoi, le joueur des Saracens a inscrit deux essais face au pays de Galles et l'Irlande. Il a d'ailleurs été l'un des grands acteurs de l'exploit des siens qui sont les seuls à avoir réussi le pari de faire tomber l'ogre irlandais. Ben Earl est le joueur qui compte le plus de courses ballon en main dans ce Tournoi mais pas que ! La statistique la plus impressionnante est sans doute celle des mètres parcourus. Avec 418,6 mètres, il est le troisième meilleur joueur de ce secteur derrière James Lowe et Damian Penaud. Ben Earl est le seul avant dans le top 10, le deuxième meilleur avant en la personne de Caelan Doris n'arrivant qu'en 17ème position.

9. Nolann Le Garrec (France)

Les Bleus ont terminé le Tournoi à la deuxième place, ne l'oublions pas. Et dans cette édition, le demi de mêlée du Racing a gagné sa place de titulaire après trois rencontres où il est sorti du banc, souvent avec succès. Lancé dans le grand bain à Cardiff, il a marqué les esprits au Principality Stadium, avant de confirmer une semaine plus tard face aux Anglais de son vis-à-vis Mitchell. En l'absence d'Antoine Dupont, il est l'une des belles satisfactions bleues de l'édition 2024.

10. George Ford (Angleterre)

Owen Farrell absent, pas de problème pour le très classe George Ford, toujours au rendez-vous de la sélection anglaise. Titulaire lors des cinq matchs de l'Angleterre, il n'a pas révolutionné le jeu mais il s'est attaché à bien faire jouer ses coéquipiers. Une constance dans la performance qui a permis à la Rose de progresser jusqu'à réaliser l'impossible en battant l'Irlande et en étant à deux minutes près de s'imposer face aux Bleus.

11. Duhan van der Merwe (Écosse)

L'Écossais termine meilleur marqueur du Tournoi avec cinq essais au compteur (à égalité avec Sheehan). Avec les qualités du puissant trois-quarts aile, on aimerait parfois le voir plus actif dans le jeu et avec un style plus varié, mais force est de constater que son profil de déménageur est toujours aussi efficace.

6 Nations 2024 - Duhan van der Merwe a impressionné face à l'Angleterre avec un magnifique essai en solitaire. PA Images / Icon Sport - Jane Barlow

12. Ollie Lawrence (Angleterre)

Un géant sur le déclin (Manu Tuilagi), un autre pour prendre la relève. Ollie Lawrence a terminé le 6 Nations comme un boulet de canon. Blessé en début de compétition, le numéro 12 est monté en puissance et a tout détruit sur son passage face à l'Irlande et la France. Son doublé à Lyon face aux Bleus aurait pu offrir la victoire à l'Angleterre lors du crunch. Assurément l'avenir à ce poste pour le XV de la Rose.

13. Juan Ignacio Brex (Italie)

Tournoi historique pour l'Italie avec deux victoires et un match nul, une performance à mettre au crédit du numéro 13 de Trévise, qui a réalisé une bonne compétition. Il a cette faculté à bien faire jouer autour de lui et il est plus que précieux pour chasser l'adversaire en défense et pour gratter des ballons. Élu homme du match à Cardiff lors de la victoire italienne face aux Gallois.

14. James Lowe (Irlande)

L'ailier du XV du Trèfle a une nouvelle fois fait parler tout son talent. Sans surprise, il se retrouve à nouveau sur le podium des meilleurs marqueurs avec quatre essais inscrits. Il est aussi et surtout le joueur qui a gagné le plus de mètres dans ce Tournoi (374,7 mètres). Huit passes après contact, sept franchissements, James Lowe a encore montré toutes ses qualités, en confirmant plus que jamais qu'il était l'un des indispensables de cette équipe irlandaise.

15. Blair Kinghorn (Écosse)

S'il n'a joué que trois matchs de ce Tournoi, Blair Kinghorn a pour autant montré toute son importance. Trois titularisations lors desquelles il a géré d'une main de maître le jeu écossais derrière Finn Russell. Cohérent dans ses choix et dans son utilisation du jeu au pied, il a globalement permis aux siens de trouver des solutions offensives intéressantes. S'il n'a pas brillé avec des franchissements à la Duhan Van Der Merwe, il a en revanche été précieux dans le travail de l'ombre en attaque, souvent positionné au bon endroit au bon moment avec des passes toujours dans le bon tempo.