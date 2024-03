Toujours aussi à l’aise face aux micros, le numéro 8 des Bleus n’a pas fait de mystère quant aux intentions françaises d’enfin regagner à domicile face à l'Angleterre, afin de définitivement tourner définitivement la page de la Coupe du monde.

Vous disiez la semaine dernière avoir ressenti un niveau d'engagement supérieur de vos partenaires lors des entraînements. Qu'en a-t-il été avant cette réception des Anglais ?

J’ai trouvé l’engagement de chacun similaire. C’était une semaine courte, après un match costaud au pays de Galles, et on a en conséquence favorisé la clarté, la stratégie. Je pense que l’équipe a bien récupéré et sera prête demain.

Quel regard portez-vous sur votre adversaire ?

Ils ont eu un très bon parcours pendant la Coupe du monde. Certains disent que leur tableau était plus facile mais il n’y a jamais de tableau facile dans une compétition qui nécessite autant de rigueur. Au niveau du Tournoi, ils ont eu du bon et du moins bon, avant de sortir le match contre l’Irlande. Face à eux, je m’attends évidemment à une rencontre très engagée. Ils ont une très bonne conquête organisée autour de joueurs d’expérience comme Itoje, Cole ou George, avec pour les seconder des jeunes qui ont très faim.

Votre dernière victoire en France remonte au 6 octobre, dans ce même stade de Lyon. Gagner à nouveau à domicile après trois matchs sans succès constituera-t-il un de vos leviers de motivation ?

Bien sûr. On veut gagner, toujours, à l’étranger mais surtout en France. Comme je l’ai dit au pays de Galles, on a conscience de ne pas avoir toujours rassasié nos supporters ces derniers temps. Ce ne sera pas évident, mais on veut sortir contre notre meilleur ennemi anglais une performance pour les rendre fiers, avant de retrouver pour certains l’équipe de France cet été.

Quels seront les enjeux réels de ce match, à vos yeux ?

L’objectif, il est de gagner pour nous, d’abord. Pour le groupe. Certains ne vont rejouer qu’en novembre, il faut profiter de chaque instant. Ensuite, gagner pour nos familles, pour nos supporters en tribunes. Le classement, on n’y pense pas vraiment pour le moment, mais on sait évidemment que c’est toujours important d’être classé en haut du tableau.

Quel sera le principal danger à surveiller côté anglais ? Il se dit que vos adversaires vous auraient ciblé...

Je n’aime pas résumer une équipe à un joueur, c’est à mon sens la plus grosse erreur à faire. La principale menace, à mes yeux, c’est leur défense qui monte très fort et va chercher très haut les attaquants adverses. Mais se focaliser sur une individualité, ce n’est jamais la bonne option, d’autant qu’ils en ont trop.

Gregory Alldritt, troisième ligne centre du XV de France. Icon Sport - Sandra Ruhaut

Pensez-vous que les Anglais joueront sur un sentiment de revanche après l'humiliation de Twickenham l'an dernier ?

Jouer là-dessus, je ne sais pas… Je ne suis pas dans leur vestiaire mais ils doivent l’avoir dans un coin de leur tête. On sait que ce ne sera pas la même équipe d’Angleterre que l’an dernier, on ne se dit surtout pas qu’on a une longueur d’avance, loin de là. Par contre, on sait que lorsqu’on met de l’agressivité, lorsqu’on a des sorties de ruck rapides et qu’on place nos trois-quarts dans de bonnes conditions, on peut performer.

Vous avez connu défensivement quelques soucis à l'intérieur du 10 à Cardiff. Avez-vous eu le temps de corriger ces problèmes ?

On a travaillé là-dessus mais globalement, on a plutôt eu une bonne défense à Cardiff. On a juste connu quelques soucis de connexion au milieu du terrain, c’est ce qu’il y a de plus facile à régler. On a travaillé dessus, j’espère qu’on le mettra en pratique demain.

Vos joueurs puissants au sein du pack peuvent-ils vous permettre de contrôler l'adversaire ?

Comme je l’ai dit avant le match face aux Gallois, on a un pack lourd. Si on met une équipe comme ça, ce n’est pas pour courir dans tous les sens mais pour aller au contact. Mais il y aura en face une défense plus âpre que les Gallois. On a mis aussi un gros accent sur conquête, mais il y aura là aussi niveau de répondant supérieur par rapport aux Gallois. Ce sera intéressant.

Dans quel état d'esprit sentez-vous votre équipe, à un peu plus de 24 heures du coup d'envoi ?

Il y a beaucoup d’excitation au sein du groupe. Un match international en France contre une équipe déterminée à gagner ici en rajoute. Et le fait que ce soit les Anglais, ça met encore un peu plus de saveur ! Plus que jamais, on veut donner tout ce qu’on a devant notre public.