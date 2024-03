Brive se renforce pour la saison prochaine. Le CABCL a annoncé l'arrivée du pilier droit de Clermont-Ferrand Henzo Kiteau.

Henzo Kiteau va faire le court trajet entre Clermont-Ferrand et Brive-la-Gaillarde cet été. Le jeune pilier droit de l'ASM (22 ans) s'est engagé avec le CABCL en vue des deux prochaines saisons. Prêté à Aurillac la saison passée, le Néo-Calédonien avait disputé 21 rencontres. Il a été moins en vue cette année dans le Puy-de-Dôme où il n'a disputé que cinq rencontres, toutes comme remplaçant. Il essaiera donc de gagner du temps de jeu chez les Coujoux, en Pro D2, ou en Top 14 si les hommes de Pierre-Henry Broncan venaient à être promus en fin de saison.

"Après des débuts prometteurs et un temps de jeu en progression, Henzo confirme son potentiel. Son passage à Aurillac lui a permis de se forger une expérience du terrain et de consolider ses fondamentaux. C’est important pour un jeune joueur d’aller chercher cette confiance en jouant. Il possède encore une belle marge de progression et il va apporter toute sa densité physique à notre effectif", s’est réjoui le manager briviste, dans des propos relayés par le site officiel du club. Il est la deuxième recue officielle après l'arrivée de Courtney Lawes.