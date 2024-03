Une saison et puis s'en va ? Le numéro 9 de La Rochelle Teddy Iribaren (33 ans) pourrait ne pas s'éterniser sur la cote Atlantique et rejoindre la Corréze dès la saison prochaine. Un club qu'il connaît bien pour y avoir évolué de 2015 à 2017.

Seulement un an après son arrivée à La Rochelle, Teddy Iribaren déjà sur le départ ? Nos confrères de La Montagne annoncent que le demi de mêlée et le CABCL seraient actuellement en discussions pour un retour en Corréze, sept ans après avoir quitté le club pour rejoindre le Racing 92.

L'ancien racingman a disputé 14 matchs avec le Stade rochelais cette saison (dont 5 titularisations). En concurrence avec Tawera Kerr-Barlow et Thomas Berjon, l'international français (2 sélections) a vécu des débuts mitigés avec les Jaune et Noir mais semblait monter en puissance lors de ses dernières sorties, à l'image d'une dernière titularisation concluante face à Toulon lors de la défaite in extremis des Rochelais à Mayol. Rappelons que l'ancien briviste a encore deux années de contrat et qu'un compromis devra être trouvé entre les deux clubs si une pareille situation se précise.

En attendant, une blessure au mollet a empêché Iribaren de postuler pour la réception de Paris, le week-end dernier, lors de la large victoire bonifiée des Maritimes face au co-leader du championnat. En novembre dernier, le joueur formé à Toulouse confiait vouloir gagner des titres avec le double champion d'Europe. "J’arrive à un âge où je me dis que je n’ai toujours pas gagné de titre. Je suis là pour gagner un tout simplement, voire deux, voire…On verra. Je suis très content d’être là." Remplir l'armoire à trophées avant de partir pour un dernier défi en Corrèze ? Affaire à suivre...