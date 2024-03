Auteur de l'essai du bonus en faveur de La Rochelle, Thomas Berjon est revenu sur sa superbe course contre le Stade français.

Son tout droit de 90 mètres pour offrir le bonus offensif à La Rochelle (77e) a fait chavirer tout Deflandre. Son palpitant aussi, visiblement. Confidences d’après-match d’un Thomas Berjon mort de rire, à l’autodérision contagieuse pour l’assistance : "C’était très, très long ! J'ai pensé à plein de trucs. J'ai pensé à Leicester quand je glisse avant la ligne (rires). Vu que l’herbe était mouillée, je me suis demandé si je ne devais pas glisser pour finir dans l’en-but ! J'ai pensé à Pierre (Boudehent), aussi. C’est un très bon ami, il revenait de loin, heureusement qu'il tombe à la fin parce que je n’en pouvais plus et il nous fallait ce bonus." Croyez-le sur parole. Occis, le futur centurion du Stade rochelais – 92 matchs au compteur depuis 2018 – l’était et pas qu’un peu.

Des qualités pour le Sevens

Lui qui, arrivé boitillant en salle de presse, traînait une béquille au niveau du genou depuis son entrée en jeu, bien plus précoce que prévue, cause commotion de l’indétrônable n°9 Kerr-Barlow (19e). N’empêche que six jours après un déboulé de 50 mètres pour finir d’écœurer Clermont (42-3), le polyvalent Berjon – dont la place sur un banc en 6-2 est quasiment garantie en raison de ses aptitudes à l’aile comme derrière la mêlée – fait parler son troisième poumon à l’approche du printemps. "On sait que "la Berje" a de belles qualités pour le Seven, glisse le malicieux Jules Favre. On parle d'Antoine Dupont mais Berjon, attention, c'est pas mal, aussi !". Alors, Monsieur Berjon, un ticket de dernière minute pour les JO ? "Il y a les Francofolies pendant le Seven ! J’ai envie d’être en vacances pour faire les Francos (rires)." Et chanter à plein poumons, non ?