Aucune équipe du fond de classement ne s'est inclinée lors de cette 18ème journée. Alors qu'Oyonnax peut toujours croire en sa survie dans l'Élite, Perpignan, Montpellier et Lyon ont tous assuré, resserrant une lutte pour le maintien qui pourrait englober d'autres équipes dans les prochaines semaines...

C'est sans doute l'un des grands enseignements de la journée. Aucun mal classé n'a perdu lors de cette 18e journée, confirmant que même en bas du Top 14, la lutte pour le maintien sera terrible jusqu'au bout, avec des standards déjà bien au-dessus de la saison précédente. À ce jour, le barragiste (Perpignan), le premier non relégable (Montpellier) et le onzième (Lyon à égalité avec Clermont) comptent entre cinq et six points de plus que les équipes classées aux mêmes places la saison dernière à la même époque.

Par contre, Oyonnax est à dix longueurs de Perpignan alors que Brive n'avait que quatre points de retard sur les mêmes Catalans au lendemain de la 18e journée de la saison 2022-2023. Mais les Oyonnaxiens "ne sont pas morts" comme l'a rappelé Joe El Abd après le bon match nul de ses hommes glané sur la pelouse de Clermont. Si une défaite aurait quasiment condamné le club aindinois, ce bon résultat obtenu en Auvergne laisse encore une chance aux "Oyomen" de jouer leur survie dans l'Élite.

Avec ce septième succès de rang en Top 14 à domicile, l'Usap poursuit sa série de victoires. Et dans le même temps met fin à l'invincibilité toulousaine en 2024 !



Un électrique Oyonnax - Perpignan lors de la prochaine journée

Dans les vestiaires du Michelin, et juste avant de faire cracher leur enceinte, les Oyonnaxiens se sont réunis pour se féliciter et se projeter, déjà, sur la prochaine rencontre capitale de leur saison. Le 23 mars prochain, les guerriers de l'Ain défieront Perpignan pour une rencontre à la vie à la mort. Une victoire catalane enterrerait quasiment les hommes de Joe El Abd alors qu'un succès d'Oyonnax resserrerait encore davantage le bas du classement. Lors du match aller, les Perpignanais avaient pris le meilleur sur "Oyo" en s'imposant 27-12. La 19e journée verra également Montpellier se déplacer à Toulon pour prolonger son état de grâce (quatre succès d'affilée) alors que Lyon montera à Paris pour défier le leader du championnat. Deux déplacements périlleux mais qui pourraient donner des ailes au MHR et au Lou.

Un fond de tableau qui pourrait également voir "débarquer" d'autres équipes, à l'image de Clermont, sixième il y a un mois et aujourd'hui à trois points de Perpignan. Les hommes de Christophe Urios restent sur quatre matchs sans victoire et accueilleront Pau après la fin du Tournoi des 6 Nations. Un tournant annoncé. "On ne se pose pas la question de la sixième place. C’est dangereux d’y penser et de ne pas regarder derrière" abondait d'ailleurs le coach des Jaunards. Un peu plus haut dans le classement, Bayonne pourrait également être concerné en cas de faux pas à la maison. Grégory Patat a souvent rappelé cette saison que les "miracles" de Jean-Dauger pourraient ne plus se produire aussi souvent que l'année dernière. Mais les Basques recevront lors des prochaines journées (La Rochelle et Toulon) et n'ont pas encore perdu le moindre match dans leur antre depuis leur remontée, à l'été 2022. Les huit journées restantes promettent d'être aussi tendues qu'excitantes, aussi bien en haut qu'en bas du Top 14.