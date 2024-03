Ravi d'avoir enchaîné une quatrième victoire en Top 14, l'arrière international du MHR Anthony Bouthier a tenu à saluer ses avants qui ont performé malgré des conditions de jeu dantesques face à l'UBB.

Tout était réuni ce soir pour donner un match tendu…

Et il l’était, avec de la pluie, du vent… dans ces conditions ce n’est jamais facile mais nous avons su être bons sur la stratégie et surtout nos gros ont fait un énorme boulot en touche, sur les ballons portés… ils ont avancé à chaque fois, ils ont gagné plusieurs pénalités. Pour nous, derrière, c’était beaucoup plus facile de gérer le match. Il suffisait de les pousser dans leur camp. Il fallait aussi gérer le temps, et on a su marquer un essai qui les a mis à dix points. Ce n’était pas simple de garder cette avance, mais on a su gérer le score.

Quatrième victoire d'affilée de Montpellier, qui a mis les barbelés face à Bordeaux ! #MHRUBB



Comment avez-vous géré cette bataille de l’occupation ?

Avec des conditions pareilles, tout le monde fait la même chose : on repousse l’adversaire dans son camp, on lui met des ballons hauts, on pousse l’adversaire à la faute. On était attendus mais on les a bien repoussés dans leur camp. Chacun a fait son boulot pour tenir les Girondins loin de notre ligne.

À quel point est-ce agréable de voir les avants gagner des pénalités en mêlée, ou dominer en touche ?

C’est jouissif car dans ces conditions-là, c’est difficile de faire des passes et enchaîner des rucks pour faire des temps de jeu. Donc voir des pénalités tomber en notre faveur après des mêlées ou des ballons portés, c’est royal. Ça fait vraiment du bien au moral.

Êtes-vous surpris par le retour en force des avants du MHR depuis un mois ? Étaient-ils vexés ?

C’était un sentiment général. Nous non plus, derrière, ne faisions pas de bons matchs. Tout le monde est revenu de ça, et on voit que chacun a envie de bien faire chaque week-end pour l’équipe. Même ceux qui ne jouent pas, parce qu’ils font un sacré boulot durant la semaine donc on joue aussi pour eux. C’est un groupe tout entier qui s’est remobilisé pour trouver des solutions.

Vous vous êtes livré à un véritable duel d’occupation avec Romain Buros, lui avez-vous envié son 50-22 de 80 mètres ?

C’était hyper bien joué de sa part c’est vrai… Comme j’étais à l’opposé du terrain, j’ai cru au départ que son ballon sortait en ballon mort, mais non ! C’est sûr qu’à ce moment-là, tu prends un coup sur la tête. Mais on a su sortir de notre camp, sans prendre de points et j’en reviens encore à la performance de nos avants qui ont avancé, dominé en touche, gagné des pénalités et avancé en défense. Les conditions étaient faites pour eux, et tant mieux pour nous.

Est-ce que cette victoire vous offre des options pour viser plus haut ?

Je ne sais pas, le prochain bloc guidera notre saison. Il faudra voir ce que l’on fera à Toulon. Mais ce qui est bien, c’est qu’on remonte un peu au classement et cela nous fait du bien à la tête d’enchaîner quatre victoires. On va bien profiter de la semaine de repos. Il peut y avoir des possibilités mais on reste concentrés sur le maintien. Il ne faut pas trop s’emballer.