Encore titulaire samedi soir contre l'UBB, le jeune et très prometteur pilier gauche Baptiste Erdocio enchaînait son dix-huitième match de Top 14 en... dix-huit journées. Pas mal pour une jeune recrue non ?

Il n’était certainement pas le nom le plus clinquant du recrutement du MHR lors de la dernière intersaison. Mais Baptiste Erdocio, flanqué de son coéquipier Auguste Cadot, quittait bien sa côte basque et le Biarritz Olympique, club où les deux compères se sont révélés, pour rejoindre l’Hérault, la Méditerranée et accessoirement le Top 14. Avec des cadors comme Enzo Forletta, Karl Tu’inukuafe, Greg Fichten ou encore Titi Lamositele qui peut évoluer à gauche, on se demandait bien comment le pilier de poche (1,73 m, 113 kg), allait grappiller du temps de jeu. Une demi-saison plus tard, on en vient à lui demander s’il tient le coup à force d’enchaîner les matchs toutes les semaines avec le MHR : "Oh ça va vous savez, je sors d’une saison où j’ai fait 30 sur 30 avec le BO donc je suis un peu habitué", lâchait avec un large sourire le gaucher. Et il n’avait pas tort : après vérification, Baptiste Erdocio n’avait pas manqué une seule journée du championnat de Pro D2 de l’année dernière : 30 matchs en autant de journées, 21 titularisations, et 1760 minutes de temps de jeu. Une omniprésence proprement hallucinante quand on connaît la rudesse du championnat de Pro D2 et l’extrême exigence du poste de pilier. Et le gaucher de reprendre : "C’est sûr qu’il y avait beaucoup de monde quand je suis arrivé entre Enzo, Greg, Karl… Mais je suis venu pour apprendre. J’aurai 24 ans la semaine prochaine et je ne regrette pas mon choix. Je ne m’attendais pas à jouer autant mais tout le monde se tire la bourre et on progresse tous ensemble. Je suis très content de bosser avec Enzo et Greg qui me donnent beaucoup de conseils." Et ça paie : samedi soir, Erdocio a signé sa vingtième apparition de la saison toutes compétitions confondues. Il a disputé 18 matchs de Top 14 sur… 18 journées. Le minot formé à Bidart est reparti sur de bonnes bases...