Symbole d'un pack auteur d'une partie exceptionnelle en conquête, le talonneur montpelliérain Brandon Paenga-Amosa a brillé, tout comme Janse Van Rensburg ou la troisième ligne. En revanche, le deuxième ligne argentin de l'UBB est passé à côté de son sujet, tandis que le capitaine Romain Buros fut le seul à tenir la baraque girondine.

Les tops

Marco Tauleigne et Sam Simmonds

De nouveau titularisé par le staff du MHR – cette fois dans le couloir de la troisième ligne – l’homme à tout faire de Montpellier avait certainement à coeur de faire un bon match face à son ancien club. Parole tenue par le numéro huit, qui s’est signalé dès le début de la rencontre par un grattage pour lequel il n’a pas été récompensé et une percée franche au milieu du terrain après un mauvais jeu au pied de Matteo Garcia. Après avoir battu quatre défenseurs, il servit Arthur Vincent bien venu à hauteur. Mention spéciale pour son remplaçant à la mi-temps Sam Simmonds qui, comme à son habitude, a déployé une énergie folle sur le terrain et a souvent mis ses coéquipiers dans l’avancée.

Brandon Paenga-Amosa

Malgré des conditions apocalyptiques qui valurent au manager Patrice Collazo de qualifier ce match de « cimetière à talonneurs », l’ex-Wallaby a signé une excellente partie. Ses lancers furent si précis que la touche montpelliéraine ne connut son premier raté qu’en toute fin de première mi-temps. Il fut l’un des acteurs majeurs de l’excellente performance de la conquête montpelliéraine.

Janse Van Rensburg

On cite son nom, mais on pourrait très bien citer n’importe quel joueur du pack de Montpellier tant le MHR a livré une prestation aboutie dans tous les secteurs de la conquête. Mention spéciale au flanker sud-africain qui s’est en plus illustré dans l’exercice du contre en touche. Mais les Camara, Willemse, Duguid et Chalureau méritent autant d’éloges.

Romain Buros

Malgré son carton jaune reçu en fin de première mi-temps, l’arrière de l’UBB s’est montré à la hauteur de son statut de capitaine. C’est bien simple, on a même le sentiment qu’il a tenu Bordeaux-Bègles à bout de bras, ou plutôt à bout de botte tant il fut le seul à être capable de rivaliser dans la guerre d’occupation menée par Anthony Bouthier, par ailleurs très en vue samedi soir. Mention spéciale pour son troisième ligne Tevita Tatafu, qui fut le seul Bordelais a rivaliser avec les Montpelliérains dans la dimension physique.

Les flops

Guido Petti

Le deuxième ligne argentin a été à l’image de son paquet d’avants, qui a pris la marée au GGL Stadium : dépassé. Au point de manquer cinq plaquages sur sept tentés, et de subir la puissance des ballons portés montpelliérains. Il fut également pénalisé à deux reprises. Remplacé à la 56ème minute, le Puma était bien loin de ses standards internationaux.

Bastien Vergnes-Taillefer

Ce peut paraître cruel pour le troisième ligne, mais l’UBB n’a pas eu beaucoup d’occasions pour marquer dans cette partie, et Bastien Vergnes-Taillefer vendagea l’une de ces rares occasions. C’était jsute après l’heure de jeu : son capitaine Romain Buros venait de trouver un 50-22 d’environ 80 mètres. L’alignement girondin n’était plus qu’à cinq mètres de la ligne montpelliéraine. Vergnes-Taillefer fut sollicité en premier bloc, bien lifté, mais manquant le ballon qui lui traversa les mains. Le lancer de Clément Maynadier était-il trop fort ? On l’ignore. Mais il avait l’air précis.

Ben Tameifuna

Le colosse tonguien a fait un match contrasté. Précieux dans le jeu de défi où il vaincu pas moins de quatre défenseurs, « Big Ben » a gâché son bilan en se faisant arracher des bras un ballon d’essai à la 67ème et en se faisant pénaliser à deux reprises en mêlée. Trop pour un joueur de sa stature