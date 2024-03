Le Cognac Rugby Club pourrait disparaître d'ici la fin de la saison. Avec un trou de 500 000 euros dans les caisses, le club de Nationale 2 pourrait être contraint de déposer le bilan. Le président appelle à la solidarité du territoire...

Si le championnat de Nationale n'est pas au mieux avec le récent dépôt de bilan de Blagnac et un club de Hyères-Carqueiranne, lui aussi très mal en point, un peu plus bas les finances ne sont pas meilleures. En Nationale 2 un nouveau club tire la sonnette d'alarme. Le Cognac Rugby Club se trouve dans une situation critique. Dans les colonnes de France 3 Régions, le club fait part d'un déficit de 500 000 euros à combler avant la fin de la saison.

Le président, Jean-Charles Vicard, arrivé il y a un peu moins d'un an explique : "J’ai fait une lettre ouverte à tout le territoire : élus, institutions et grosses entreprises, pour qu’ils se mobilisent. Le club de Cognac a toujours été un gros pourvoyeur de joueurs au niveau national. Il faut que l'on continue la formation et que l'on continue à éduquer les jeunes."

Des sanctions sportives qui n'arrangent rien

Et à ces problèmes financiers viennent s'ajouter les récentes sanctions sportives puisque la Fédération a prononcé non seulement la relégation du club en Fédérale 1 mais également le retrait de six points. Si Cognac a fait appel de cette relégation, rien n'assure au vu de la situation que le club conservera sa place en Nationale 2.

“La pression de tout ce qu'il se passe... Ça impacte parce que tu as des joueurs avec familles, enfants, qui viennent de loin, d’autres joueurs jeunes qui aimeraient continuer leur carrière ici, parce qu’ils viennent du territoire. Il n'y a pas de joueurs qui ont fait part de leur volonté de partir", assure le manager Adrien Buononato. Le 21 mars se tiendra le Conseil de l'agglomération lors duquel le club sera au centre de l'attention. Du côté des dirigeants, une aide d'urgence pour sauver le club est espérée...