À 24 heures du coup d'envoi de leur rencontre face au pays de Galles, les Bleus ont procédé à leur traditionnel entraînement du capitaine. Lors duquel on les vit très sérieux au sujet des réceptions de balle haute, tandis que Fabien Galthié s'est notamment chargé personnellement d'accompagner Nolan Le Garrec.

Il était 14 heures, sur le fuseau local, lorsque les Bleus ont succédé aux Gallois sur la pelouse du Principality Stadium. Une arrivée sous les applaudissements d’une colonie française déjà bien établie depuis la veille à Cardiff, dont les encouragements ont réveillé les abords de l’enceinte gallois, beaucoup plus en tout cas que le Cardiff-Glasgow qui se disputait au même moment dans l’Arms Park attenant. Loin, très loin, de l’ambiance bouillante qui attend le XV de France demain, auquel celui-ci s’est toutefois préparé.

"On sait qu’on va attendre une minute seuls sur la pelouse, au milieu des flammes, avec le public qui va chanter et nous mettre la pression, souriait Greg Alldritt. Tout ça fait partie du mythe de Cardiff mais il ne faut pas que ça nous déstabilise. On sera prêt." En attendant ? Le décrassage mené par le préparateur physique Nicolas Jeanjean était bien loin de cette immense tension, régulièrement accompagné de grands éclats de rire. Preuve que la pression n’était pas encore totalement de mise à 24 heures du coup d’envoi malgré l’enjeu énorme de la rencontre, qui pourrait en cas de défaite plonger les Bleus dans la deuxième partie du classement pour la première fois de l’ère Fabien Galthié…

Shaun Edwards, suivez le guide

Fabien Galthié ? Parlons-en, justement. Habituellement distant et enclin à superviser de loin des entraînements de veille de match, le sélectionneur des Bleus s’est – comme à son habitude depuis la défaite contre l’Irlande – rapproché du terrain, distillant notamment de nombreux conseils au jeune Nolan Le Garrec, titularisé pour la première fois un poste qu’il connaît bien. Il faut dire qu’au-delà de la traditionnelle "mise en place" effectuée sous la houlette du capitaine Greg Alldritt, l’enjeu de ce galop de veille de match consistait surtout pour les Bleus (en particulier pour leurs néophytes) à se familiariser avec les particularités de l’enceinte galloise, de ces surprenants bords de touche en dévers à son éclairage aveuglant, renforcé par la fermeture du toit. Des détails pour lesquels le « local » de l’étape Shaun Edwards, qui a passé près d’une décennie dans le staff de Warren Gatland, a forcément été de bon conseil…

"C’est très spécial pour moi car j’ai beaucoup de bons souvenirs ici, vécu pas mal de moments très spéciaux, souriait l’Anglais. Ce stade, c’est juste un des meilleurs stades du monde et le danger qui nous attend est réel. Le pays de Galles, c’est une équipe très jeune et en super forme physique, capable d’évoluer à un très bon niveau pendant 80 minutes comme on l’a vu face à l’Ecosse. Ils vont forcément nous poser des problèmes."

Est-il ainsi un hasard si tous les joueurs tricolores – sans exception – se sont exercés pendant quelques minutes à capter des ballons hauts ? Évidemment pas. On a ainsi à ce titre noté que le jeune arrière Léo Barré (dont le genou gauche était pansé) et l’ailier Damian Penaud (en difficulté dans cet exercice depuis le début de la compétition) se sont montrés particulièrement sérieux. "C’est sûr que Léo aura beaucoup de chandelles à négocier, n’éludait pas Edwards. Mais nous avons tous beaucoup de confiance en lui : il a de bonnes attitudes, une bonne technique et un physique de haut niveau. Il va assurer." Si tonton Shaun le dit, alors...