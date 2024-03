Le staff de l'Argentine mené par Felipe Contepomi s'étoffe avec ce nouveau nom dévoilé ce jeudi : Bradley Mooar va prendre en charge l'attaque des Pumas.

Le suspense a été long et Michael Cheika était un temps pressenti pour sa propre succession. Mais c'est Felipe Contepomi qui a été choisi pour prendre les rênes de l'Argentine. Et ce jeudi on apprend la nomination de Bradley Mooar pour devenir l'entraîneur de l'attaque. "Quand Felipe Contepomi m'a contacté pour cette opportunité, j'étais très ému. Nos échanges ont été profonds et fructueux. Je suis très enthousiaste à l'idée de commencer."

Le Néo-Zélandais de 49 ans, originaire de Christchurch, a entraîné les Crusaders avec Scott Robertson, mais a aussi connu le niveau international, avec la Nouvelle-Zélande sous Ian Foster (2020-2022) et avec l'Ecosse sous Gregor Townsend jusqu'à l'année dernière. Tout cela en qualité d'entraîneur de l'attaque.

Pour rappel, le staff de l'Argentine est déjà constitué de Andrés Bordoy, ancien talonneur, et Juan Martin Fernandez Lobbe, ancien troisième ligne. Les Pumas ont un camp d'entraînement à Londres du 11 au 13 mars prochain. 31 joueurs ont été convoqués pour l'occasion.