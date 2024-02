L'Argentine se retrouvera du 11 au 13 mars pour un camp d'entraînement à Londres, quatre mois après sa quatrième place au Mondial. Pilotée par Felipe Contepomi, la sélection des Pumas sera composée notamment de 11 joueurs de Top 14.

Ils s'étaient quittés sur une quatrième place lors de la Coupe du monde en France, en laissant la médaille de bronze aux Anglais. Les Argentins vont donc se retrouver tous ensemble pour un camp d'entraînement du côté de Londres, du 11 au 13 mars. Un choix de lieu qui n'est pas anodin, tant le nombre d'exilés argentins présents en Europe est élevé. Dans la liste des convoqués, ils sont nombreux à évoluer sur le Vieux Continent.

Parmi les 31, certains évoluent en Premiership ou encore en United Rugby Championship. Et dans l'ensemble du groupe, 11 joueurs se livrent chaque week-end aux rudes batailles du Top 14 : Bruni (Bayonne), Chocobares, Mallia (Toulouse), De La Fuente, Oviedo, Ruiz (Perpignan), Delguy, Kremer, Lavanini (Clermont), Petti (Bordeaux-Bègles), Sclavi (La Rochelle). Pas de Domingo Miotti, ouvreur d'Oyonnax qui fait un bon début de saison avec son club malgré le classement. Pas de Gomez Kodela (Stade français), ni de Lucas Paulos (Bayonne) qui est en phase de reprise, par exemple. Pour rappel, le troisième ligne centre Facundo Isa, 51 sélections, a annoncé en janvier dans les colonnes du Midi Olympique mettre en pause sa carrière internationale.

Contepomi prépare l'avenir

Une première convocation en 2024 pour ces Pumas qui préparent l'avenir avec le démarrage d'un nouveau cycle. En effet, Michael Cheika a laissé sa place de sélectionneur à la légende de Buenos Aires Felipe Contepomi (deuxième meilleur réalisateur de l'histoire de la sélection). Ce dernier a expliqué les raisons de ce camp d'entraînement : "Cette rencontre est une très bonne occasion de se revoir, après ce que nous avons vécu d'intense l'année dernière. Même si le suivi et le contact avec les joueurs n'ont jamais été interrompus, l'intention est de se retrouver à nouveau pour revoir tout ce qui a été fait jusqu'à présent au cours des deux dernières années, voir où nous allons et comment nous pouvons nous améliorer pour ce nouveau cycle." L'ancien ouvreur sera accompagné de ses adjoints Andrés Bordoy et Juan Martin Fernandez Lobbe, tous deux passés par le Top 14.

Les 31 Argentins sélectionnés ALBORNOZ, Tomás ; ALEMANNO, Matías ; BAZÁN VÉLEZ, Lautaro ; BELLO, Eduardo ; BERTRANOU, Gonzalo ; BOFFELLI, Emiliano ; BRUNI, Rodrigo ; CARRERAS, Mateo ; CARRERAS, Santiago ; CHOCOBARES, Santiago ; CINTI, Lucio ; CORDERO, Santiago ; DE LA FUENTE, Jerónimo ; DELGUY, Bautista ; GALLO, Thomas ; GONZÁLEZ, Juan Martín ; GRONDONA, Santiago ; KREMER, Marcos ; LAVANINI, Tomás ; MALLÍA, Juan Cruz ; MOLINA, Franco ; MONTOYA, Julián ; MORONI, Matías ; OVIEDO, Joaquín ; PETTI, Guido ; RUBIOLO, Pedro ; RUIZ, Ignacio ; SCLAVI, Joel ; SORDONI, Lucio ; TETAZ CHAPARRO, Nahuel ; VIVAS, Mayco

L'Argentine affrontera la France les 6 et 13 juillet, ainsi qu'un autre adversaire encore inconnu. Ils disputeront ensuite le Rugby Championship au mois d'août et septembre.