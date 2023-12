Sélectionneur de l'Argentine depuis sélectionneur de 2021, Michael Cheika est remplacé par son adjoint Felipe Contepomi. L'ancien ouvreur et centre, notamment passé par Toulon et le Stade français, prend les rênes des Pumas.

Alors qu'un tant il était pressenti que Michael Cheika allait garder son poste à la tête de la sélection de l'Argentine, le sélectionneur des Pumas pendant la Coupe du monde, va finalement céder sa place à son adjoint Felipe Contepomi comme l'a annoncé la fédération du pays.

\ud83d\udea8 Felipe Contepomi, nuevo head coach de Los Pumas.



¡Bienvenido, Felipe! ¡Lo mejor para esta nueva etapa!#SomosLosPumas pic.twitter.com/5oFnldxcyF — Los Pumas (@lospumas) December 18, 2023

Malgré la bonne quatrième place de l'Argentine au Mondial 2023 (battu par la Nouvelle-Zélande en demi-finale puis par l'Angleterre dans le match pour la troisième place), Michael Cheika va donc être remplacé par son adjoint. Felipe Contepomi qui s'occupait des arrières de la sélection depuis 2022 et était aussi passé par le Leinster et les Jaguares en tant qu'adjoint va donc prendre les rênes des Pumas.

Le nouveau sélectionneur de l'Argentine connu en France pour avoir évolué sous les couleurs de Toulon entre 2009 et 2011 puis du Stade français entre 2011 et 2013, jouait au poste d'ouvreur et de centre. Il devrait diriger sa première compétition avec le Rugby Championship en 2024.