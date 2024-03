Mercredi soir, l'information d'une explosion a conduit à la fermeture d'une partie du centre ville de Cardiff (Pays de Galles). L'incident a déclenché une forte mobilisation des pompiers et policiers, pour boucler cette zone très fréquentée les jours de match au Principality Stadium.

Nous sommes mercredi soir, peu après 19 heures, quand un sérieux incident a secoué le centre de Cardiff. Selon le site Wales on Line, une partie de l'hyper centre de la capitale galloise a été bloquée pendant plus d'une heure. Et l’on a vu des pompiers intervenir, appuyés par une forte présence policière. Dans la foulée, un porte-parole de la Police de Galles du Sud a rapidement évoqué un appel reçu à 19h06 qui faisait état d’une « explosion ». De leur côté, les services de pompiers ont confirmé que cinq véhicules incendies avaient été mobilisés accompagnés d’une série de services de police d'urgence.

250 commerces touchés

Il a fallu attendre ce jeudi matin pour que les autorités confirment une "petite explosition" survenue dans une station électrique, déclenchant un incendie. Près de 250 commerces, entreprises et particuliers ont été touchés. Le courant a été rétabli dans la soirée et les pompiers ont circonscrit le sinistre. La menace d'un attentat ou d'une dégradation volontaire semblent exclus.

En plein coeur du quartier des pubs et de la fête

L’incident est survenu dans la zone de Brewery Quarter, en plein coeur du quartier festif de Cardiff tout proche du Principality Stadium où va se jouer la rencontre Galles - France, pour le compte la 4e journée du Tournoi des 6 Nations. Il s’agit d’un endroit très fréquenté, particulièrement les jours de matchs par les supporters. D'où la forte mobilisation et le caractère très sensible de l’événement, au coeur d'un urbanisme très dense et ancien.

Le match Galles - France non impacté

A priori, la tenue du match Galles-France (ce dimanche, 16 heures) ne semble pas devoir être impactée par cette explosion suivi d'un incendie. Pour autant, rien ne dit que le quartier des Brasseurs, lieux de vilégiature des supporters, soit en mesure d'accueillir normalement la foule des grands rendez-vous.