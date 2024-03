Interrogé à quelques jours de l'affrontement entre l'Irlande et l'Angleterre, Jamie Heaslip a lancé les hostilités, affirmant que le XV de la Rose ne pourra s'imposer que si les Verts sont en infériorité numérique. L'ancien troisième ligne irlandais (40 ans ; 95 sélections) ne voit pas comment l'Irlande peut s'incliner.

Jamie Heaslip a lancé Irlande - Angleterre. L'ancien troisième ligne du XV du Trèfle (40 ans ; 95 sélections) a donné son pronostic de la rencontre entre les Verts et le XV de la Rose et pour lui l'issue ne fait aucun doute. "Il faudra que l'Irlande joue à 14 ou 13 pour que l'Angleterre gagne. L'Irlande ne sait que gagner, elle me rappelle la Nouvelle-Zélande de Richie McCaw et Dan Carter, entre 2007 et 2015, où ils étaient tellement dominants. Je pense que l'Angleterre a besoin de quelques tours de passe-passe pour s'en sortir" affirme l'ancien Leinsterman dans le podcast Rugby Union Daily.

6 Nations 2024 - Jamie Heaslip a lancé les hostilités d'Angleterre - Irlande. SPI / Icon Sport

Andy Farrell est la meilleure personne pour leur rappeler que rien n'est acquis

Jamie Heaslip peut également se vanter d'avoir battu l'Angleterre à Twickenham, en 2010, grâce à un essai en fin de match de Tommy Bowe. "Pour nous c'était énorme, en 2008 on s'était fait secouer en mêlée et deux ans plus tard on s'était dit qu'on ne pouvait pas recommencer à se faire autant dominer" se rappelle l'ancien numéro 8, également satisfait à l'idée de voir Andy Farrell aux commandes de l'Irlande. "Il est la meilleure personne pour leur rappeler que rien n'est acquis. Ils n'ont pas peur d'y aller (à Twickenham) maintenant, mais ils doivent absolument comprendre l'histoire entre les deux équipes" conclut Heaslip.