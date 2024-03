A l'écart du Tournoi des 6 Nations en raison d'une blessure, le talonneur et cocapitaine du pays de Galles Dewi Lake a été invité à réagir sur sa sélection. Il évoque notamment la règle des 25 sélections, trop contraignante selon lui.

Cocapitaine de la sélection galloise, Dewi Lake est blessé et a déjà déclaré forfait pour l'ensemble du Tournoi des 6 Nations. Toutefois, le talonneur des Ospreys a été appelé à commenter l'actualité galloise sur le podcast Sportin Wales. Et notamment, il évoque la règle des 25 sélections et appelle à la modifier.

L'exemple Turnbull

Pour rappel, elle empêche tout joueur gallois évoluant à l'étranger de porter la tunique du Poireau, à moins qu'il n'ait passé le seuil des 25 "capes". L'exception étant pour les jeunes joueurs à 0 sélection signant dans un club non-gallois. "Certains gars n'ont jamais l'opportunité de glaner la moindre sélection, alors 25..., a-t-il déclaré. Regardez Josh Turnbull (troisième ligne de Cardiff, N.D.L.R.) : il n'a pas 25 sélections mais cumule environ 230 apparitions en URC. Vous me dites qu'il n'a pas encore rendu service au rugby gallois ? Le garçon a été un formidable serviteur du rugby gallois, de Cardiff et des Scarlets. Pourtant, il ne serait pas éligible pour une sélection s'il allait ailleurs."

A lire aussi : Transferts/International - Le pilier gallois Rhys Carre quitte Cardiff et retrouve les Saracens

C'était déjà l'une des revendications des joueurs gallois il y a treize mois, quand ils menaçaient de faire grève pour le match les opposant à l'Angleterre. Le seuil, avant cette crise, était fixé à 60 sélections. Particulièrement avec la situation financière critique de la fédération galloise, l'opportunité de partir à l'étranger pour décrocher des contrats plus intéressants devient plus attrayante. "C'est sans doute la barre des 25 qui est trop difficile à passer. Il est normal de créer un système qui permette aux joueurs de rendre ce qui leur a été donné par les clubs ou les régions. Mais cela ferme de nombreuses portes à des opportunités en France, au Japon ou en Angleterre."

D'autre part, Dewi Lake pointe l'impact direct pour la sélection : "Parfois ça ne va pas dans le sens de l'équipe nationale. Au lieu d'avoir tous tes meilleurs joueurs, ils sont parfois indisponibles car tu as mis en place une règle les rendant inéligible..."