Rhys Carre ne restera pas au pays à l'issue de la saison. Le pilier, en bonne forme à Cardiff, retrouve les couleurs des Saracens. Un choix sans doute influencé par la mauvaise impression qu'il avait laissée au staff du pays de Galles avant la Coupe du monde.

L'international gallois (26 ans, 20 sélections) Rhys Carre va quitter Cardiff à l'issue de la saison. Le gaucher (1,91m, 132kg) va retrouver les Saracens, club dans lequel il a évolué lors de la siason 2019-2020. Un coup dur pour le club, qui perd un de ses meilleurs joueurs, auteur de sept essais, mais aussi pour la sélection. En effet, il ne sera plus éligible pour le pays de Galles. Mais il faut dire que son passé récent n'était pas un bon indicateur quant à ses chances de retrouver le maillot rouge.

Sa non sélection pour la Coupe du monde 2023 en France avait sans doute été la goutte d'eau faisant déborder le vase, sachant que le contexte gallois était difficile ces mois-ci. Après les retraites internationales d'Alun Wyn Jones, Justin Tipuric, Rhys Webb et Cory Hill, il avait été mal perçu au pays de Galles le fait de ne pas garder un joueur connaissant le niveau international. De plus, la forme avait fait parler. "Faisant suite à des discussions entre le joueur et le staff du pays de Galles, Carre n'a pas réussi à atteindre les standards individuels fixés à la fin du Tournoi des 6 Nations", disait le communiqué de la fédération galloise annonçant le "squad" pour le Mondial.

Interrogé sur ce communiqué, puisqu'il est assez rare d'y apprendre les raisons d'une non sélection, Warren Gatland avait ajouté : "J'ai trouvé ce communiqué extrêmement simple, ne dévoilant pas beaucoup de détails. Il n'a juste pas atteint les standards qu'il avait fixés. Je peux vous dire que j'ai vu passer un sacré nombre de joueurs mais c'est la première fois que je vois un joueur ne pas atteindre les standards qu'il s'est fixés. Dites-moi : qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux ?"