Dimanche, l'équipe de France se déplace au pays de Galles pour le 4e match du 6 Nations. Dans ce quiz du jour, retrouvez les 23 Français présents sur la feuille de match lors de la dernière défaite des Bleus au Principality Stadium dans le Tournoi.

Les Bleus restent sur quatre victoires consécutives face aux Gallois et ils n'ont plus perdu depuis le quart de finale du Mondial 2019. Avant ça, les Français avaient perdu trois fois consécutivement face au XV du Poireau. Une fois à la Coupe du monde, donc, mais aussi deux rencontres des Tournois 2019 (en France) et 2018, à Cardiff.

C'est ce match qui nous intéresse. Le 17 mars 2018, la bande à Jacques Brunel chutait de justesse au Principality Stadium (14-13). Retrouvez les 23 joueurs Français présents sur la feuille de match ce jour-là.

Indice ou pas ? Certains joueurs sont encore bien connus aujourd'hui...