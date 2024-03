Pour monter leur mécontentement concernant des positions discriminantes de l'état envers les Maoris, les joueuses des Hurricanes ont réalisé un haka contre le gouvernement. Ce qui, forcément, n'a pas plu en haut lieu...

"Karetao o te Kawana kakiwhero." Cette phrase est dans toutes les bouches ces derniers jours en Nouvelle-Zélande. Le week-end dernier, avant la rencontre face aux Chiefs de Manawa (24-46), la leader du haka, la pilier des Hurricanes Poua, Leilani Perese, a prononcé cette phrase en maori qui signifie "les marionnettes de ce gouvernement de ploucs". Ce haka fait référence à Toitū Te Tiriti, un mouvement politique qui a pris position contre les politiques du gouvernement néo-zélandais contre les Maoris. Ces derniers se plaignent depuis plusieurs mois de décisions en leur défaveur de la part du gouvernement de droite en place en Nouvelle-Zélande. Plus précisément, ils dénoncent des violations du traité de Waitangi. Ce traité signé par les colons britanniques et les chefs maoris en 1840 est considéré comme l'acte de fondation de la nation néo-zélandaise est reste encore aujourd'hui comme très important dans la politique locale.

Ces dernières semaines, le pays du long nuage blanc a été secoué par un vaste débat. Une loi devant interdire la consommation de tabac pour toutes les personnes nées après le 1er janvier 2009 a finalement été abrogée. De plus, les amendements à la loi de 1990 sur les environnements sans fumée et les produits réglementés ont aussi été abrogés, alors que le droit de fumer n'est pas indiqué dans le fameux traité de Waitangi. Après la dissolution du Te Aka Whai Ora, l'autorité de santé maori, ces abrogations ont été perçues comme une attaque par les Maoris.

Les joueuses ressentaient la frustration de l'environnement politique actuel

C'est dans ce contexte que Leilani Perese et ses partenaires ont voulu montrer leur soutien au peuple maori. "Mes coéquipières qui ne sont pas Maori, je me suis assise avec elles et je leur ai expliqué ce qui se passe avec notre gouvernement, a-t-elle lancé. Tout le travail que notre peuple a accompli pour les Maoris, ce que le gouvernement essaie de faire et ce que je ressens. Elles ont parfaitement compris. Elles comprennent la mamae (douleur) que nous traversons, la colère et la frustration."

Pour savoir exprimer ces sentiments, les joueuses des Hurricanes Poula ont contacté Hinewai Pomare, une ancienne rugbywoman devenue compositrice. C'est elle qui a eu l'idée de ce haka avec ce fameux "les marionnettes de ce gouvernement de ploucs" en amont. "Elles ressentaient la frustration de l'environnement politique actuel et cherchaient des mots pour refléter ce sentiment et ajouter un peu de piment au haka existant, a-t-elle rejoué pour le New Zealand Herald. Nous avons actuellement des élus financés par des intérêts de droite qui prônent la suprématie de la race blanche. On le voit, même dans la semaine qui vient de s'écouler et dans les semaines récentes. L'abrogation de la loi antitabac, le démantèlement de Te Aka Whai Ora..."

Le club se désolidarise de ses joueuses

Forcément, en Nouvelle-Zélande où le rugby est roi, ce haka a énormément fait parler. "Peut-être que si elles s'étaient davantage concentrées sur les plaquages et sur leur manière de jouer au lieu de dépenser toute leur énergie à exécuter un haka en essayant trop d'attaquer le gouvernement, elles n'auraient peut-être pas été aussi durement battues", a déclaré sur Twitter Winston Peters, vice-premier ministre et président depuis sa fondation du parti New Zealand First, actuellement au pouvoir, avec la coalition de la droite qui gouverne le pays.

Le directeur général des Hurricanes, Avan Lee, s'est dit "très déçu. Il n'y a pas eu de discussion, pas de consultation et certains des mots utilisés ont été très forts. Les Hurricanes ne devraient pas faire de déclaration politique. Si le club le fait, cela doit être approuvé par l'ensemble de l'organisation car nous avons des joueurs et des membres du personnel qui ne sont pas à l'aise avec ce qui est dit."

Des mots qui vont à l'encontre de ceux prononcés par Leilani Perese : "Je l'ai envoyé à la direction à la dernière minute. Ils m'ont dit : "Vas-y. Nous vous soutenons à 100 %"" Mais l'internationale néo-zélandaise, n'est pas préoccupée par les réactions négatives que sa phrase a suscitées. "Je m'en fiche, lâche-t-elle. Je crois en ce que nous disons, je m'y tiens. Nous voulions que ce haka représente non seulement les Maoris, mais aussi les personnes de toutes les races et de toutes les cultures, que nous soyons Maori, Samoan, Tongan, Indien, etc. J'ai pensé qu'il était important de le dire, car notre équipe compte beaucoup d'autres ethnies. Je voulais m'assurer qu'il ne s'agissait pas seulement d'une culture, mais de nous tous." Ce samedi 9 mars, les avant-matchs des filles des Hurricanes, qui affronteront celles de Matatu, et celui des garçons, qui accueilleront les Blues, seront scrutés de très près !