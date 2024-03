Médailles d'or autour du cou, Paulin Riva, Varian Pasquet et Jefferson-Lee Joseph ont confié leur bonheur après la consécration américaine, en se projetant déjà sur la suite qu'ils espèrent aussi réjouissante. En attendant, les Bleus vont savourer ce sacre tant attendu à Los Angeles avant de repartir en France lundi soir.

Paulin Riva : “On va faire des jaloux sur le circuit, il va falloir rester solides”

“Le vestiaire est euphorique, c’est énorme, incroyable. C’est le travail de plusieurs années qui sourit. Il y a des choses qui ont été mises en place, de la remise en question, des moments plus durs et des joyeux… Je suis hyper fier des mecs. Nous avons été froids jusqu’à la fin. On connaissait le scenario de ces demies, de ces finales. Il n’y a qu’Antoine qui n’en avait pas jouées, je crois... On est entré sur le terrain pour la dominer et prendre ce qu’il y avait à prendre. On va bien profiter mais on ne va pas s’arrêter là. On avait envie de gagner avant les JO. Et maintenant, on a envie de regagner. Je pense qu’on va faire des jaloux sur le circuit, les mecs vont vouloir nous faire tomber. Il va falloir rester solides et produire notre rugby qui est fait de changements de rythmes, de bons coups d’envoi et de rucks.”

Varian Pasquet : “Maintenant, il faut rester en haut”

“Les émotions de déception, on en a connues beaucoup. Nous avions nourri beaucoup d’espoirs, surtout après le tournoi de la semaine dernière. L’étape de Vancouver nous avait beaucoup frustrés l’an passé avec une défaite en finale face à l’Argentine. On voulait revenir et faire mieux. Nous avions dû nous contenter de la troisième place mais ça confirmait la progression sur la saison. Et là, c’est le top, on arrive à concrétiser. On ne fait que monter. Maintenant, il faut rester en haut. Le Graal, ce serait de réitérer ça aux JO. C’est bien de s’habituer à le faire avant, ça arrive au très bon moment. Pour l’instant, c’est le scénario parfait. Antoine ? On l’a tous vu, il a beaucoup apporté : mais comme on a dit, c’est une montée en puissance collective. Il est arrivé au bon moment. Nos résultats s’expliquent avec le temps et son arrivée a fait du bien.”

Jefferson Lee-Joseph : “On se l’était dit toute l’année...”

“On se l’était dit toute l’année que l’on voulait aller chercher l’or, je l’avais encore dit la semaine dernière. Maintenant, il ne faut pas baisser le curseur en vue du tournoi de Madrid. Nous avons conforté notre place pour la qualification. Ce sera le premier grand objectif avant les JO à la maison. On s’est régalé sur le terrain. Et à côté de ça, Jérôme (Daret) maîtrise et connaît le jeu à la perfection. Ses analyses sont précises et nous amènent dans la bonne direction.”