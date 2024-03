Une semaine après avoir été la cible d'insultes sur les réseaux sociaux, Alivereti Raka sera le capitaine de Clermont pour le déplacement de l'ASM sur la pelouse de La Rochelle, ce dimanche (21h). Un geste fort de la part de Christophe Urios.

"Lundi, quand il a reçu ces messages, Raka a immédiatement dit qu'il voulait rentrer au pays et voir ses parents. Il était dans un état pas possible. Il avait envie de tout arrêter. Il a un peu repris ses esprits depuis face aux témoignages de soutien. Mais le mal est fait, c'est trop tard maintenant. Avec le temps, les choses vont se dissiper. Mais que l'on parle de ses parents l'a profondément marqué." Dans les colonnes de La Montagne, Elodie, épouse d'Alivereti Raka décrivait cette semaine tout le mal-être de son mari après les insultes dont il a été victime sur les réseaux sociaux après la rencontre face au Stade toulousain. Bien évidemment, l'ASM a défendu son joueur, comme Folau Fainga'a, lui aussi victime de ces insultes, de ce harcèlement et de ce déchaînement de violence. Et le manager des Auvergnats Christophe Urios a, lui aussi, voulu montrer son soutien à l'ailier. Il l'a nommé capitaine pour le déplacement à La Rochelle, ce dimanche soir (21 heures).

Un geste qui a sûrement touché le joueur, qui avait exprimé son mal-être dans L'Equipe : "J'ai tout de suite ressenti de la colère. Ce message était destiné à me faire du mal. Qu'on parle de rugby, dire que je suis nul, je m'en fous ! Mais insulter mes parents en disant qu'ils sont handicapés, ce qui est faux, ou me souhaiter une grave blessure, j'ai été choqué."

Les réseaux sociaux, ce n’est pas la vraie vie, dans leurs côtés négatifs, c’est la vie des sans-couil***

"Je l’ai dit, les réseaux sociaux, ce n’est pas la vraie vie, dans leurs côtés négatifs, c’est la vie des sans-couil*** ! La vraie vie c’est celle que l’on vit aujourd’hui, celle qui nous met dans la difficulté et que nous allons affronter ensemble. Le reste ce n’est pas important, nous devons montrer que nous sommes plus forts que cela. Quoi qu’il se passe, quand un de nous ou l’ASM est attaqué, nous serons toujours plus forts", a déclaré l'entraîneur de l'ASM face à la presse en avant match. Sur la pelouse de Deflandre, l'international français devra emmener une équipe de Clermont remaniée. Pas sûr que le discours d'avant-match soit très long, le joueur n'étant pas reconnu pour être prolixe. Mais Clermont fait passer les actes avant les paroles !