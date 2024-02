Quelques heures après la défaite de Clermont face à Toulouse, Alivereti Raka et Folau Fainga'a ont été victimes d'une vague de harcèlement sur les réseaux sociaux. Le club auvergnat a réagi.

Insultes, harcèlement, déchaînement de violence... Sur les réseaux sociaux, Alivereti Raka et Folau Fainga'a ont été victimes de propos inacceptables suite à la défaite de Clermont face à Toulouse (33-37). La Montagne informe également que l'ailier international a voulu "tout arrêter" et "rentrer aux Fidji" suite à cette situation jamais vue pour "Rak". Sur X (anciennement Twitter) et Instagram, certains clubs de supporters ont tenu à réagir en apportant leur soutien au trois-quarts aile jaune et bleu et au talonneur australien.

"Le sport peut rendre c*n. La frontière est fine et les dérives trop nombreuses. Soutiens aux joueurs" fustige Cybervulcans, l'un des comptes références des supporters de Clermont. Le club a également tenu à réagir, rappelant une situation similaire, il y a plus d'un an.

Nous sommes malheureux de devoir à nouveau partager ce message qui n’a pas pris une ride et qui demeure visiblement encore incompris par une minorité de personnes se revendiquant comme « supporters ».… — ASM Rugby (@ASMOfficiel) February 27, 2024

Jamais nous n’accepterons que notre stade soit un lieu de haine, de provocation ou d’irrespect

Le 5 janvier 2023, après une défaite contre Toulouse, déjà, des insultes et des menaces "étaient tombées des tribunes (dépassant le cadre habituel des réseaux sociaux où ils sont devenus coutumiers à défaut d’être ordinaires) dépassant de loin ce que nous pouvons accepter". Ce mardi, le club de Clermont a republié son communiqué, estimant être "malheureux de devoir à nouveau partager ce message qui n’a pas pris une ride et qui demeure visiblement encore incompris par une minorité de personnes se revendiquant comme « supporters »".