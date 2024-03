Le Racing a encore perdu, à l’issue d’un match où il a failli terminer à zéro point au tableau d’affichage (21-5 finalement). Mais l’entraîneur anglais des ciel et blanc faisait le gros dos et se refuser à blâmer l’investissement de ses joueurs.

Quel bilan faites-vous après ce nouveau revers, le cinquième consécutif en Top 14 ?

Nous avons encaissé les deux essais bordelais trop facilement. À la pause, nous n’étions menés que 6-0, mais nous aurions pu être à 6-6, mais malheureusement nous avons manqué deux coups de pied. Ensuite, nous avons dominé le début de la deuxième période, mais nous avons gâché nos munitions, pression. Et puis ces deux essais sont arrivés. Le premier leur a donné de l’air, le second nous a achevés.

Avez-vous une explication technique ou tactique à cette mauvaise soirée ?

Vous savez, dans notre sport, il faut savoir assurer les fondamentaux. Et ce soir, nous avons manqué trop de gestes basiques, comme savoir attraper les ballons, être précis en touche, être efficaces dans nos un contre un défensifs. Mais je ne vaux pas blâmer l’investissement de mes joueurs que ce soit en match ou à l’entraînement. Mais clairement, ce soir nos bases étaient trop friables.

Dans ce duel de "malades", c'est l'UBB qui sort vainqueure, grâce à un doublé de Depoortere. Le podium pour Bordeaux, la sortie du top 6 pour le Racing 92.



Le résumé > https://t.co/Pp7pkxlid3 pic.twitter.com/7sQHescnKL — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) March 2, 2024

Comment sentez-vous votre groupe ?

Je le sens déçu et frustré évidemment. En fait ce qui nous a manqué aujourd’hui, c’est la capacité à être propres sur nos actions, surtout celles où nous nous sommes retrouvés sous pression. Mais vous savez, ces derniers temps, nous avons perdu des talonneurs, des demis de mêlées et nous avons eu quatre deuxième ligne absents en même temps. Tout ça peut avoir un impact sur la cohésion de l’équipe, surtout quand elle subit la pression adverse. Mais c’est mon boulot de trouver des solutions et de préparer l’équipe pour affronter Toulon chez nous la semaine prochaine. Mais il ne faut pas paniquer, il reste neuf matchs et donc 45 points à prendre. Ce soir nous n’avons pas eu de blessés, mais je sais que nous allons perdre dans les prochains jours des joueurs appelés par leur devoir international.