S’il s’est entrainé parmi ses coéquipiers du Stade rochelais ce jeudi, Grégory Alldritt ne postule pas pour la réception de Clermont, dimanche soir (21h05), match de clôture de la 17e journée de Top 14. Au contraire d’Antoine Hastoy et Georges-Henri Colombe Reazel, quelques heures avant de rallier Marcoussis. Le staff rochelais enregistre aussi quelques retours importants avant ce match à fort enjeu.

Plusieurs charges ballon en main, quelques plaquages et une série de sprints en fin de séance. Présent à l’entraînement du Stade rochelais – ouvert au public pour la première fois de la saison – ce vendredi midi au stade Deflandre, Grégory Alldritt a confirmé qu’il était bien sur la voie d’un retour imminent à la compétition. Rappelé par le XV de France pour préparer le déplacement au Pays de Galles prévu dans neuf jours, il n’affrontera toutefois pas Clermont ce dimanche en Top 14. Bien qu’il ne fasse pas partie de la liste des joueurs « protégés ».

Blessé à la cuisse contre l’Ecosse, le numéro 8 des Bleus et de La Rochelle suit cette semaine un programme spécifique de retour au jeu, depuis les infrastructures de son club. "Il était apte, il a voulu reprendre un peu le rugby après sa blessure plutôt que de faire une séance de physique", précise le responsable de l’attaque maritime Sébastien Boboul.

"Ça fait du bien de l’avoir avec nous"

"Ça lui a fait du bien, enchaine l’adjoint de Ronan O’Gara. Comme ça fait du bien de l’avoir avec nous. On aimerait surtout l’avoir sur le terrain (rires) parce qu'on a besoin de tout le monde. Mais, quand on est dans une période délicate comme ça, c'est important qu’il soit là. Même s’il est un peu plus effacé parce qu'il sait qu'il ne va pas jouer ce week-end, il a un ou deux mots – lui aussi voit nos difficultés de l’extérieur – pour essayer d’apporter un peu de confiance […] Il y a eu pas mal de déchets techniques encore à l’entraînement, aujourd’hui."

De la confiance, le double champion d’Europe en titre et vice-champion de France en manque cruellement après deux déplacements à vide à Lyon puis Perpignan. 9e du Top 14 à cinq points du wagon des qualifiables, les coéquipiers de Quentin Lespiaucq abordent la double réception de l’ASM et du Stade Français avec le couteau entre les dents. "Si on n'a pas tous en tête que, sur ces deux matchs, c'est 8 points minimum, à partir de là, déjà, on commence on commence à douter. Dans ma tête, je ne nous vois pas perdre l’un des deux matchs."

A lire aussi : XV de France - "Je veux être au plus haut niveau et chercher à jouer tous les matchs", confie Georges-Henri Colombe (La Rochelle)

Toujours privé de son capitaine Alldritt, le Stade rochelais pourra toutefois compter dimanche soir sur Antoine Hastoy et Georges-Henri Colombe Reazel, annoncés titulaires avant de prendre à leur tour le chemin de Marcoussis, dès 7h le lendemain matin. "Ça les booste, glisse Sébastien Boboul. Je suis très content qu’Antoine soit rappelé dans ce groupe et que « GH » soit appelé pour la première fois. Tout le monde sait son énorme potentiel. On espère que ces joueurs appelés en équipe de France vont vouloir montrer ce week-end qu’ils peuvent postuler, pas juste monter à Marcoussis et faire le stage."

Leyds, Lavault et Latu de retour face à Clermont

Le technicien, qui appelle les supporters à l’union sacrée dans une période où "les critiques sont fondées" mais où la "force de ce club" reste de faire bloc ensemble, refuse quoi qu’il arrive de mettre en avant les nombreuses absences ou blessures pour justifier la mauvaise passe de la caravalle. "On a des joueurs de qualité, ça ne fonctionne pas actuellement mais on ne peut pas dire qu’il nous manque des joueurs. On a une ligne de trois-quarts quasiment type, un paquet avec des avants capables d’être titulaires ou au moins sur le banc chaque week-end. Il ne faut pas se cacher derrière ça. On travaille pour renouer avec la confiance."

Privé de nombreux éléments cadres entre blessures et sélections (Atonio, Boudehent, Bourgarit, Danty, Dillane, Nowell, Paiva, Skelton, Wardi) pour encore plusieurs semaines, le staff rochelais a néanmoins retrouvé quelques forces vives cette semaine. Resté auprès de sa compagne à La Rochelle lors des deux derniers déplacements, Leyds, désormais heureux papa, retrouvera une place de titulaire contre Clermont. Idem pour Lavault, privé d’Aimé-Giral cause béquille. Tandis que Latu, touché au mollet à Lyon, est à son retour opérationnel et suppléera Lespiaucq en cours de match.