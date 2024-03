L'international à VII et à XV est venu s'exprimer après la victoire 19 à 12 face à la Grande-Bretagne, au LA Sevens. L'occasion de raconter sa passe au pied décisive pour Nelson Epée et de faire le point sur ses sensations.

La victoire face à la Grande-Bretagne

"Le week-end dernier, à Vancouver, déjà, ils avaient accroché voire battu plusieurs grosses équipes. On savait que ce serait difficile face à une équipe expérimentée et rodée. Nous avons fait un match sérieux. C’était important de gagner pour avoir plus de confort sur le dernier match de poule."

Sa passe au pied pour Nelson Epée

"Ça se fait peu ici. Même dans notre système, on en fait très peu. Quand ça marche, tout le monde dit bravo mais il ne faut pas se louper car le contre peut être fatal. Ça vient peut-être de mes habitudes du XV. Face à des défenses resserrées et qui “rushent”, ça laisse des espaces dans les 15 mètres. C’est une opportunité. Avec Nelson, il est habitué à Toulouse."

Le retour de Nelson Epée

"C’est bien pour lui. Ça fait déjà plaisir de le revoir dans le groupe. Une blessure aux ligaments croisés, c’est toujours compliqué et il a vraiment bossé dur pour revenir à son meilleur niveau. On avait déjà pu voir sur les entraînements qu’il était déterminé. Je pense que ça le démangeait depuis un moment."

Le défi fidjien

"C'est la référence de ce sport. Ce ne sont pas eux qui l'ont créé mais pas loin. Ils y jouent tous, même à XV, ça se ressent sur le jeu. C'est une équipe qui perd très peu de matchs et c'est toujours bien de se confronter aux meilleurs."

Ses sensations physiques

"Pour le moment, ça va. On verra demain avec l’enchaînement qui pèse. J’ai fait 14 minutes sur le premier match, j’étais encore frais. J’espère que ça ne pèsera pas trop pour les matchs qui compteront."

Sa progression

"À chaque fois que je suis sur le terrain, je progresse. Après, je ne fais pas non plus des bilans quotidiens pour savoir où j’en suis. Je continue d’apprendre, de me nourrir, au fil des analyses, des discussions avec les mecs. Je me familiarise encore avec ce sport. Pour le moment, ça ne se passe pas trop mal."