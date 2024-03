Agen a glané son premier succès de la saison à l'extérieur en s'imposant (26-27) dans les derniers instants de ce derby. Auteur d'une belle performance sur la pelouse de Sapiac, ce vendredi soir, Thomas Vincent a offert la victoire aux siens sur une ultime transformation.

Ce vendredi soir, vous aviez la responsabilité de taper cette dernière transformation pour offrir la victoire à Agen, comment l’avez-vous vécu ?

Il y avait pas mal de sifflets mais j’ai réussi à me mettre dans ma bulle et le contact pied-ballon était de qualité donc c’est bien parti. Cela aurait pu basculer de l’autre côté mais je suis content que ça paye pour l’équipe parce que nous sommes allés chercher cette victoire. Le coup de pied est anecdotique finalement, car nous avons réussi à l’emporter bien avant alors que nous étions en difficulté pendant presque une mi-temps. Ce caractère est intéressant, je ne sais pas si nous l’aurions eu il y a quelques mois.

Sentez-vous que le SUA a franchi un cap avec ce succès à Sapiac ?

Je pense que nous avons franchi un cap sur les trois derniers matchs oui. Nous jouons, nous prenons plus de plaisir, nous gagnons nos collisions. En début de saison, on faisait souvent le choix de prendre les points et là nous arrivons à marquer des essais. C’est toujours plus facile de travailler dans la victoire. Nous allons tirer des leçons de ce match.

Comment expliquez-vous cette domination en première période et les difficultés entrevues en deuxième mi-temps ?

En première période on respecte bien le plan de jeu. On sort bien de notre camp, on gagne les collisions et arrive bien à jouer. Ensuite, nous jouons un peu à l’envers, on sort un peu moins bien de notre camp et c’est plus compliqué en mêlée. Les Montalbanais font aussi une bonne deuxième mi-temps. Ils sont sortis du vestiaire assez énervés mais on s’y attendait. Nous n’avons pas su répondre au début mais encore une fois le caractère montré en fin de match me plaît beaucoup.

Cette victoire vous permet-elle de regarder définitivement vers le haut ?

Il faut voir les résultats des autres équipes mais je pense qu’il faut surtout se regarder à nous. C’est intéressant de voir la construction qui est mise en place depuis le début d’année. On prendra tout ce qui à a prendre mais il ne faut pas oublier que nous ne gagnons que d’un point ce vendredi soir. On va déjà assurer le maintien dans un premier temps. Si on peut se permettre d’accrocher une sixième place on ne s’en privera pas mais il reste encore huit matchs. C’est encourageant mais rien n'est fait.

Cette première victoire à l’extérieur était tout de même très attendue…

Ça fait très longtemps que nous l’attendons et que les supporters l’attendent. C’est aussi la première fois de l’année que nous gagnons deux matchs consécutifs. La dynamique est positive. Il faut en profiter parce que c’est quand même assez rare de gagner à l’extérieur surtout cette année. Maintenant il faut analyser cette victoire et se préparer pour faire un gros match à Brive. On va tout faire pour faire le meilleur match possible. Il faut les respecter, il y a des autobus un peu à tous les postes donc on verra… Le match aller était un très bon match donc j’espère que cela sera la même chose le week-end prochain.